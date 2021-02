PSG : Kurzawa revient sur sa bonne forme actuelle

En l’absence de Juan Bernat, out jusqu’à la fin de la saison, le nouveau titulaire au poste de latéral gauche au PSG se prénomme Layvin Kurzawa. Alors que l’international français avait loupé 6 matchs de championnat entre septembre et octobre dernier après son carton rouge face à l’OM, il revient bien ces dernières semaines et il est même devenu titulaire dans l’esprit de Mauricio Pochettino.

Interrogé par les supporters du Paris Saint-Germain sur son retour en forme à travers une vidéo postée sur le site officiel du club, l’ancien monégasque répond : «oui, je constate aussi que j’arrive à enchaîner pas mal de bonnes prestations. Je suis content de moi et il faut que je continue pour moi et pour l’équipe aussi. On va continuer de travailler et ça va le faire». De quoi lui permettre de retrouver l’Équipe de France à quelques mois de l’Euro ?