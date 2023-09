Moussa Dembélé : « il y a un projet très excitant en Arabie saoudite »

La suite après cette publicité

Foot Mercato : Vous avez rejoint l’Arabie saoudite et Al-Ettifaq cet été. Pourquoi ce choix ?

Moussa Dembélé : Car l’opportunité s’est présentée et le club me voulait avec insistance. C’est un projet très excitant auquel je voulais prendre part.

FM : Pouvez-vous nous raconter les coulisses de votre transfert ?

MD : Ça s’est fait plutôt vite. Mon agent connaît depuis des années la famille qui préside à Al-Ettifaq. Ils se connaissaient personnellement, avant même qu’ils soient à la présidence du club. Il y a eu un temps de négociation, mais ça a été rapide car je voulais y aller et eux me voulaient en priorité.

FM : Vous êtes encore jeune (27 ans), comprenez-vous que votre décision ait pu surprendre ?

MD : Les gens sont libres de penser et de dire ce qu’ils veulent. Ils vont toujours critiquer sans connaître. Ceux qui critiquent rêveraient de se retrouver dans cette situation.

FM : Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez fait le choix de l’argent ?

MD : Tous les choix professionnels sont orientés dans l’optique de gagner plus d’argent. Ça fait partie de l’évolution professionnelle. Gagner plus d’argent et s’épanouir. Il y aura toujours des donneurs de leçons. Même vous, les journalistes, vous changez de chaîne pour gagner plus d’argent. Par exemple, certains quittent Canal+ pour rejoindre beIN Sports et gagner plus d’argent. Il n’y a rien de différent chez les footballeurs. Plus je gagne et plus je donne. Il y a le village de mes parents au Mali dans lequel j’ai le projet de développer beaucoup de choses pour rendre la vie des gens là-bas plus agréable.

FM : Avez-vous imaginé évoluer en Arabie saoudite un jour ?

MD : Pas du tout. En tout cas, pas aussi tôt dans ma carrière. Personne n’imaginait Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema ici aussi, mais ils ont fait le choix de venir comme Neymar, Jordan Henderson et d’autres.

Un projet stimulant en Arabie saoudite

FM : Qu’est-ce qui vous a convaincu ?

MD : C’est un tout. Le financier, le projet global de la ligue d’investir pour la rendre plus compétitive, la culture, découvrir un nouveau pays. L’Arabie saoudite est un pays de passionnés de football.

FM : La présence de Steven Gerrard a-t-elle joué ?

MD : Oui, bien sûr, à 100%. Je l’avais eu au téléphone et il m’avait expliqué que j’étais son choix numéro un en attaque. On a parlé tactique et comment il voulait jouer et m’utiliser et ça a collé direct.

FM : Quelles sont vos relations avec lui ? Quel genre de coach est-il ?

MD : Nos relations sont excellentes. C’est une légende du football et il sait ce qu’il veut. Il a une culture de la gagne et du dépassement de soi qui me rappelle beaucoup ce que j’ai connu en Angleterre à Fulham, puis au Celtic et à l’Atlético de Madrid avec Diego Simeone.

FM : Avez-vous eu d’autres propositions cet été ?

MD : Oui, j’en avais. Je m’étais donné pour objectif de prendre une décision avant la fin du mois de juillet tout en évaluant les autres options et les intérêts des autres clubs.

FM : On a parlé notamment de la Premier League. Est-ce un objectif d’y revenir un jour ?

MD : Franchement, je suis bien ici et je n’y pense même pas aujourd’hui.

FM : Justement, comment jugez-vous le niveau en Arabie saoudite ?

MD : C’est un championnat très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Même si Al-Hilal (le club de Neymar, ndlr) reste au-dessus quand même.

Un championnat qui va encore grandir

FM : Quelles sont les principales différences avec la Ligue 1 ?

MD : Il y a principalement des différences tactiquement et techniquement. La France est un championnat très rugueux. Ici, le niveau général de la formation n’est pas au niveau de la L1 mais ils vont y arriver très rapidement et même probablement le dépasser. Ici, les gens ont de la passion et de la bonne volonté.

FM : Il y a CR7 mais aussi Karim Benzema ou encore Neymar qui évoluent en Saudi Pro League. Ça vous a surpris de voir autant de joueurs connus rejoindre cette ligue ?

MD : Non, car le gouvernement veut développer la ligue et le niveau global du football. Ils ont les moyens et viennent recruter les meilleurs joueurs comme les Anglais viennent recruter les meilleurs en France ou ailleurs. On est dans un pays de football. Les gros clubs ici sont incroyablement suivis dans la région. On n’a pas atterri dans un pays où le football est inconnu et au milieu de nulle part.

FM : Pensez-vous que d’autres grands noms vont vous rejoindre prochainement ?

MD : Oui, bien sûr. D’autres joueurs vont suivre. J’ai énormément de potes joueurs qui me disent qu’ils veulent venir ici et je parle de gros joueurs. Secrètement, les gars veulent tous venir.

FM : Vous évoluez aussi avec des joueurs locaux, que pensez-vous de leur niveau ?

MD : Il y a de très bons joueurs locaux et des moins bons, comme en France et partout dans le monde. Mais il y a la volonté de progresser car il y a la passion du football et l’excitation d’être entraîné par Steven Gerrard ou de jouer avec des joueurs avec qui ils vont progresser.

Moussa Dembélé se sent bien en SPL

FM : Votre objectif est-il aussi d’aider au développement du foot saoudien ?

MD : Oui, c’est l’une des choses que le coach m’avait demandées avant d’arriver, à savoir de tirer les autres vers le haut tactiquement, techniquement, dans la discipline et la vie de tous les jours.

FM : Personnellement, quels sont vos objectifs ?

MD : Aller le plus haut possible et prendre du plaisir dans ce que je fais. C’est aussi simple que ça. Je veux être heureux et rendre les gens heureux.

FM : Vous avez toujours eu les Bleus dans un coin de la tête. Vous aviez d’ailleurs été pré-convoqué par Didier Deschamps par le passé. Est-ce toujours un objectif ?

MD : Si je suis appelé, c’est avec plaisir que je viendrais. Mais je suis conscient qu’être en Arabie Saoudite ne joue pas en ma faveur. Je suis conscient d’avoir un style différent de tous les attaquants convoqués mais il faut jouer et être performant. Ne pas parler et faire parler le terrain. On verra bien ce que l’avenir nous dira.

FM : Au-delà des terrains, comment se passe votre vie en Arabie saoudite ? Vous y êtes-vous fait ?

MD : Ma vie est excellente. La qualité et le cadre de vie sont superbes. Les gens sont chaleureux, aimables et respectueux. Franchement, je suis très épanoui.

La deuxième partie de cet entretien consacrée à l’OL sera à retrouver prochainement sur notre site