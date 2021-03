Sheffield annonce le départ de Wilder

C’était dans l’air ces dernières heures, c’est désormais officiel. Sheffield United a annoncé ce soir le départ de son coach historique Chris Wilder «par consentement mutuel». Les Blades vivent une saison compliquée et sont actuellement dernier de Premier League avec 14 points, à 12 points du premier non relégable.

Les pensionnaires de Bramall Lane ont également communiqué que Paul Heckingbottom allait prendre la succession de Wilder sur le banc. L’ancien entraîneur de Hibernian et de Leeds sera accompagné de l’ex coach de Bournemouth Jason Tindall, limogé un peu plus tôt dans la saison.

Paul Heckingbottom will take charge of the Blades for the remainder of the 20/21 campaign.



Heckingbottom will be supported by former AFC Bournemouth manager Jason Tindall, Alan Knill and United’s current backroom staff.#SUFC 🔴