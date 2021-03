Sheffield United : Chris Wilder, le manager emblématique s'en va

Le réveil a été difficile. Auteur d'une saison réussie pour le retour des Blades en Premier League l'an passé (9e), Chris Wilder vit un cauchemar à la tête de Sheffield United cette saison. Lanterne rouge du championnat d'Angleterre, à 12 points de Brighton, le premier non relégable, le club du Yorkshire du Sud a décidé de se séparer de son coach emblématique.

Arrivé en 2016 à la tête des Blades, l'Anglais de 53 ans avait permis au club de passer de la League One (D3) à la Premier League en seulement trois saisons. Prolongé jusqu'en 2024 après un retour dans l'élite réussi, le natif de Stocksbridge quitte précipitamment ses fonctions. Il part sur un bilan de 106 victoire, 44 nuls et 77 défaites en 227 matches dirigés. Une information révélée par Sky Sports et qui n'a pas encore été officialisée par le club.