Que se passe t-il à Sheffield United ?

9ème de Premier League la saison dernière, avec comme atout principal, une défense de fer, Sheffield United avait déjoué tous les pronostics pour son retour en Premier League. Aujourd’hui les Blades sont méconnaissables : 20èmes et derniers en championnat avec seulement 2 points pris en 17 rencontres. Ils réalisent le pire démarrage d’une équipe du Top 5 européen (ex-aequo avec Schalke 04). Pire, ils ont même réalisé le pire démarrage de l'histoire de la Premier League, après leur défaite face à Burnley le 2 janvier dernier. Comment expliquer une telle descente en enfer en si peu de temps ? Sheffield peut-il éviter une descente déjà bien amorcée ?

One year ago…

Il y a un an à la même période, nous vous expliquions les raisons du succès des hommes de Chris Wilder. À la mi-saison, et contre toute attente, Sheffield pointait à la 6ème place du classement. Avec une équipe composée de joueurs provenant majoritairement de League One et de Championship, un mercato loin d’être exaltant, un technicien vierge d’aucune expérience au plus haut niveau, les partenaires de Phil Jagielka faisaient figure de bon favori à la relégation. Et pourtant ! Les pensionnaires de Bramall Lane ont apporté une véritable bouffée d’oxygène au championnat anglais et ont su transformer leurs faiblesses en force. Ce qui ressemblait à une équipe de joueurs trop âgés et sans expérience s’est transformé en une redoutable machine.

Caractérisé par un collectif solide et un sens du combat irréprochable, Sheffield avait terminé l’exercice avec la quatrième meilleur défense de Premier League. Dans un 3-5-2 à l’italienne, les Blades ont pu compter sur leur dernier rempart Dean Henderson. Déjà présent lors de la saison de la montée en Premier League, le portier avait été prêté une nouvelle fois par Manchester United à Sheffield. Et il s’est révélé être l’un des tout meilleurs gardiens du championnat. De retour à United cette saison, le jeune Anglais (23 ans) n’a disputé que trois petits matchs de Premier League avec les Red Devils. Aujourd’hui, il manque terriblement à ses anciens partenaires qui ont déjà encaissé 27 buts depuis le début de saison.

Et maintenant, que se passe t-il ?

Sheffield vient de conclure l’année 2020 de la pire manière possible. Pas une victoire en match officiel depuis juillet dernier, cette équipe a totalement perdu de sa superbe. Cette solidité défensive si caractéristique a disparu des radars, et le sang neuf injecté cet été peine à convaincre. Pour redynamiser son attaque vieillissante, Sheffield jette son dévolu sur l’attaquant de Liverpool Rhian Brewster et n’hésite pas à investir 26 millions d’euros. Après un exercice convaincant avec Swansea en Championship où il était prêté (11 buts en 22 rencontres) l’international U21 anglais devait se charger d’accompagner le vétéran David McGoldrick (33 ans) à la pointe du 3-5-2 de Chris Wilder.

Mais voilà, 12 matchs plus tard, l’ancien Reds n’a toujours pas été décisif. Ajoutez à cela les saisons blanches du français Lys Mousset, convaincant l’année dernière (6 buts et 4 passes décisives en championnat) et d’Olivier McBurnie et vous obtenez la pire attaque de Premier League : 8 buts inscrits au total dont la moitié par McGoldrick. Il va donc falloir se rattraper cet hiver en ajustant l’effectif. Le coach britannique a été clair sur le sujet : « nous souhaitons faire venir des joueurs à court terme ». Du sang neuf, il va falloir en ajouter si Sheffield veut se sortir d’un tel pétrin. Alors que la moitié de saison est déjà achevée, on ne voit pas bien comment les Blades pourraient s’en sortir, à moins d’un énième miracle dont le football nous a tant habitués.