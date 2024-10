Ligue 1 : Brest se replace au classement en gagnant à Reims

Ce samedi, la 9e journée de Ligue 1 se poursuivait. Pour la rencontre de 19h, Brest se déplaçait sur la pelouse de Reims. Une rencontre intéressante à décrypter entre une équipe qui a très bien débuté sa saison mais qui est en perte de vitesse et une équipe qui monte en puissance et qui enchaîne les grosses prestations sur la scène continentale. En ce sens, Brest a réalisé un début de rencontre impressionnant. Porté par un nul impressionnant sur sa pelouse face au Bayer Leverkusen (2-2), le SB29 a poursuivi en ce sens.

La suite après cette publicité

D’entrée, les Ty-Zefs ont hérité d’un penalty logique après une main d’Okumu dans sa surface. Face à Yehvann Diouf, Romain Faivre n’a pas tremblé et a ouvert le score pour Brest (0-1, 4e). Dans la continuité de leur grand début de match, les hommes d’Eric Roy ont continué de pousser et leur domination a encore payé grâce au but du break de Mama Baldé. Lancé dans la profondeur par Romain Faivre, l’ancien attaquant de l’OL est allé au bout et n’a pas tremblé malgré le retour de la défense rémoise (0-2, 18e).

À lire

Brest : Pierre Lees-Melou réagit aux comparaisons avec Zidane

Reims n’en a pas fait assez pour revenir

Après ce début de match fou, le rythme n’est pas retombé et Reims s’est procuré ses premières occasions. Et alors que Yaya Fofana a testé Marco Bizot dans un premier temps (22e), la réponse rémoise s’est matérialisée par la réduction de l’écart de Joseph Okumu. En difficulté depuis le début du match, le défenseur de 27 ans a profité de la maladresse de Marco Bizot pour inscrire le but de la révolte de la tête (1-2, 27e). Finalement, la révolte n’a jamais eu lieu malgré 11 minutes de temps additionnel en première période.

La suite après cette publicité

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 20 8 17 6 2 0 25 8 2 Monaco 20 8 10 6 2 0 14 4 3 Marseille 17 8 13 5 2 1 21 8 4 Lille 17 9 7 5 2 2 15 8 5 Lens 14 9 3 3 5 1 9 6 6 Reims 14 9 2 4 2 3 16 14 7 Lyon 13 8 2 4 1 3 14 12 8 Brest 13 9 -2 4 1 4 13 15 Voir le classement complet

Ni malgré une seconde période moins rythmée que la première. Finalement, la seule occasion concrète du second acte aura été bretonne avec la tentative de Lees-Melou sur reprise de volée (79e). Avec cette victoire pleine de mérite, Brest se replace définitivement dans la course aux places européennes et revient à la 8e place. De son côté, Reims manque l’occasion de réaliser une belle opération et reste provisoirement sixième.