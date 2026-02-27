Ligue 2 : Reims cale pour la 4e fois de suite, Dunkerque chute à Clermont, Bastia s’enfonce

Une soirée économe en buts. La 25e journée de L2 s’ouvrait ce vendredi soir avec un multiplex qui s’est révélé peu prolifique : 7 buts au total. Pour la quatrième fois de suite, le Stade de Reims est sorti d’un match nul sans le moindre but. C’est cette fois à Montpellier que les Rémois ont buté, même s’ils restent provisoirement 3es de L2 (en attendant le match entre le Red Star et Le Mans demain).

Annecy est allé s’imposer sur la pelouse de la lanterne rouge Bastia (0-2) grâce à Lajugie (2e, 0-1) et Rambaud (39e, 0-2). Malgré le délicieux piqué de Zossou (26e, 0-1), Dunkerque a chuté face à Clermont, encore sauvé par son serial buteur Famara Diedhiou, auteur de sa 10e réalisation en L2 (55e, 1-1). Dans les arrêts de jeu, Lagae s’est, lui, rendu coupable d’un contre son camp fatal pour Dunkerque (90+4e, 2-1). Les Nordistes manquent l’occasion de passer 4es. Enfin, Laval a accroché Nancy (0-0) et passe 17e, tandis que Grenoble campe au 12e rang après son match nul contre Boulogne (0-0).