Mbappé : des crampons hommage à Ribéry pour la finale de la LdC ?

Tout juste remis de son entorse à la cheville droite, Kylian Mbappé n'a pas marqué face à Leipzig (victoire 3-0) en demi-finale de Ligue des champions mais il a été une menace constante pour les hommes de Julian Nagelsmann, comme il l’avait déjà été contre l’Atalanta Bergame après son entrée en jeu au bout de 60 minutes de jeu. Lors de la finale de la Ligue des Champions, qui aura lieu dimanche soir à Lisbonne, il sera évidemment l’un des hommes forts sur lesquelles Thomas Tuchel misera.

Après sa finale de Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France, cette première finale de Ligue des champions sera justement le match le plus important de la carrière de Kylian Mbappé, qui pourrait très bien sortir le grand jeu pour l’occasion. Justement, selon nos informations, l’attaquant de l’équipe de France pourrait porter une version spéciale de sa paire fétiche : la Mercurial Superfly de Nike. Le coloris inédit qu'il pourrait porter serait une chaussure hommage à Franck Ribéry, l’une des idoles du natif de Bondy qui portait justement les mêmes chaussures que l’ancien joueur du Bayern Munich dans sa jeunesse, comme il nous le racontait il y a quelques mois.

Le joueur, qui devrait tôt ou tard porter ce coloris, serait en pleine réflexion pour l’inaugurer dès la finale de Ligue des champions. Pourquoi ? Par superstition et plus précisément pour éviter de porter une chaussure neuve pas encore adaptée à ses pieds, ce qui risquerait de le gêner pour le match le plus important de l’année. D’autant plus, qu’il semble à l’aise avec les dernières Mercurial Superfly « Day Break ». Neymar, qui devait porter les nouvelles Phantom GT, avait finalement décidé de garder des Mercurial Vapor pour le quart de finale et la demi-finale de C1 pour ne pas perturber ses habitudes. Est-ce que Kylian Mbappé imitera son coéquipier ? La réponse ce dimanche !