Qualifications Ligue des Champions : l’OM connaît ses potentiels adversaires

Longtemps, l’Olympique de Marseille cru terminer à la deuxième place du classement une deuxième année consécutive. C’était sans compter sur un RC Lens tout feu, tout flamme. Résultat : le club phocéen va devoir passer par le tour préliminaire et les barrages s’il veut disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria.

Devoir jouer des matches de qualifications oblige l’équipe à démarrer sa pré-saison plus tôt. Sauf que l’OM n’a toujours pas d’entraîneur et qu’une multitude de transferts est attendue sur la Canebière. En termes de visibilité, c’est donc encore un peu le brouillard. Mais les Marseillais savent à peu près sur quelles équipes ils risquent de tomber lors du tirage au sort du troisième tour de qualification prévu le 24 juillet prochain.

Le Pana à éviter

Dans son édition du jour, La Provence a fait le point. Quatrième tête de série des équipes qualifiées dans la voie de la Ligue, l’OM est certain d’éviter les trois premières, à savoir les Glasgow Rangers, le PSV et Braga. Les Phocéens pourraient en revanche se frotter au Servette (Suisse), Genk (Belgique), Sturm Graz (Autriche), Dnipro (Ukraine), le Backa Topola (Serbie) ou le Panathinaïkos.

Les Grecs font clairement figure d’épouvantails, même si les vice-champions de Superleague n’ont plus remporté le championnat depuis 2010. S’ils héritent des Athéniens, les partenaires de Valentin Rongier auront tout de même l’avantage de recevoir au match retour. Enfin, s’ils parviennent à passer ce troisième tour, les Marseillais se mesureront à des adversaires plus costauds (PSV, Braga, Rangers s’ils se qualifient) et perdront l’assurance de jouer le retour à l’Orange Vélodrome. Bref, le chemin est encore long.