Ligue 1 : l’OGC Nice croque l’OM et remporte le derby du Sud

L’affiche du dimanche soir sentait bon la poudre dans cette fermeture de la 19e journée de Ligue 1. Le joli choc opposait l’OGC Nice à l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’Allianz Riviera. A domicile, les Aiglons s’organisaient dans un 3-4-3 avec Marcin Bulka qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Youssouf Ndayishimiye, Dante Bonfim et Melvin Bard. Baptiste Santamria et Hicham Boudaoui se retrouvaient dans l’entrejeu avec Jonathan Clauss et Ali Abdi dans les couloirs. En pointe, Evann Guessand était soutenu par Gaëtan Laborde et Mohamed-Ali Cho. De leur côté, les Phocéens s’articulaient dans un 3-4-2-1 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Lilian Brassier. Le milieu de terrain était assuré par Valentin Rongier et Pierre-Emile Höjbjerg, tandis que Luis Henrique et Quentin Merlin assuraient les postes de pistons. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot étaient associés derrière Neal Maupay. La première période a commencé sur un fort rythme. Les Aiglons n’ont pas tardé à se montrer dangereux.

Sur la gauche, Ali Abdi a trouvé Mohamed-Ali Cho dont le tir a été contré et est revenu devant le but de Gerónimo Rulli. Quentin Merlin a devancé Evann Guessand et a dégagé en corner (2e). Et sur une terrible erreur de Lilian Brassier, Evann Guessand, qui a subtilisé le ballon dans les pieds du défenseur français, s’est appuyé sur Gaëtan Laborde, a résisté à la défense marseillaise et s’en est allé conclure d’un piqué Gerónimo Rulli (7e, 1-0). Malgré quelques maigres tentatives de réponse notamment sur corner (11e), l’OM continuait de souffrir dans l’entame. Sur la gauche, Gaëtan Laborde a profité d’un ballon dans la surface pour se jouer d’Amir Murillo et enchaîner d’une volée qui a terminé en tribunes (16e). Après une mauvaise passe en retrait de Mason Greenwood, Mohamed-Ali Cho a récupéré le ballon sur la gauche devant la surface marseillaise. L’ailier a tenté ensuite un tir croisé qui s’est dérobé côté droit (17e). Avec la belle ouverture de Baptiste Santamaria dans la profondeur, Evann Guessand, dans le dos de Lilian Brassier, a tenté d’accélérer à toute vitesse, mais Rulli est sorti de ses buts pour dégager en touche (21e). Sur un renversement du jeu vers l’aile gauche, Ali Abdi a déboulé et a tenté un tir croisé à ras de terre dans la surface phocéenne. Son tir a été détourné de justesse par le tacle de Leonardo Balerdi (23e).

Cho fait exploser l’Allianz Riviera

Les deux équipes mettaient du rythme et amenaient du danger. Grâce à un bon centre venu de la gauche pour Nice signé Ali Abdi, ce dernier a trouvé au premier poteau Gaëtan Laborde dont la retournée acrobatique est passée à gauche du but marseillais (36e). Pierre-Emile Højbjerg a lancé sur la gauche Quentin Merlin qui est rentré dans la surface avant de frapper dans un angle fermé. Marcin Bułka a repoussé dans l’axe et cela est revenu sur Valentin Rongier dont le tir, qui s’est dirigé sous la barre transversale, a été repoussé par le gardien polonais (40e). Gaëtan Laborde a ensuite lancé sur la droite Evann Guessand. Bien rattrapé, il a retrouvé son coéquipier dans l’axe qui a remis le ballon dans la surface pour Jonathan Clauss dont le tir a été repoussé par Rulli (42e). La seconde période a recommencé sur des chapeaux de roue pour les Niçois. Bien que Marseille ait intensifié son pressing et s’est mis à presser plus haut dans le camp niçois, les joueurs de De Zerbi se sont fait une nouvelle fois surprendre.

En effet, avec un gros travail entre les lignes, Evann Guessand a glissé un ballon en profondeur dans le dos d’Amir Murillo pour Mohamed-Ali Cho qui est rentré dans la surface pour ajuster Rulli d’un tir croisé qui s’est logé sur la droite du but (51e, 2-0). L’OM a tenté de réagir. Sur la droite de la surface, Luis Henrique a centré en retrait en bout de course. Le ballon est revenu au second poteau où Adrien Rabiot a surgi et frappé à bout portant. Sa reprise a été repoussée par Marcin Bułka devant sa ligne (55e). Sur cette action, le VAR a été appelé pour une potentielle main de Dante Bonfim, mais rien n’était à signaler selon Monsieur Eric Wattellier. A l’heure de jeu, Roberto De Zerbi a changé de dispositif, passant ainsi en 3-4-3 avec les entrées de Pol Lirola et Jonathan Rowe. Le siège phocéen s’est ensuite poursuivi dans le dernier tiers niçois. Nice a bien coulissé et réduit les espaces grâce au roc Dante.

Servi sur la droite de la surface niçoise, Mason Greenwood s’est empalé directement sur Moïse Bombito (68e). Plein axe, Mason Greenwood a retenté de provoquer et armer une frappe devant la surface niçoise. Son tir a été détourné en corner (69e). Que ce soit sur corner (70e) ou sur coup franc (71e), Pierre-Emile Højbjerg n’a pas réussi à trouver la brèche pour relancer le match. Frileux en défense, les Marseillais ont bien failli se faire surprendre en contre. En effet, Hicham Boudaoui a tenté une frappe puissante plein axe devant la surface phocéenne. Son tir est passé au-dessus du cadre (74e). Trouvé dans la surface phocéenne, Evann Guessand est arrivé seul face à Rulli mais ce dernier a boxé le ballon pour maintenir l’OM dans le match (75e). Le dernier quart d’heure a été une succession de tentatives marseillaises en vain, notamment sur les côtés avec des centres et des corners. Avec cette victoire, l’OGC Nice prend trois points importants et remonte à la 4ème position. L’OM rate une occasion dorée de se rapprocher du PSG et reste, malgré la défaite, à la 2ème place.