Serie A : l’Atalanta et Lookman prolongent leur folle série contre l’AC Milan

Et de 14. 14 matches consécutifs sans défaite pour l’Atalanta et une 9e victoire de rang. Face à l’AC Milan ce vendredi, les joueurs de Gian Piero Gasperini sont en effet allés chercher un nouveau succès, et avec les tripes (2-1). Propulsés par l’insatiable Charles De Ketelaere, buteur contre son ancien club (12e, 1-0), les Bergamasques ont rapidement été rejoints après l’égalisation d’Alvaro Morata (22e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Atalanta 34 15 +21 11 1 3 38 17 7 Milan 22 14 +8 6 4 4 24 16

Il a finalement fallu attendre la 87e minute pour que le leader de Serie A trouve son salut en la personne d’Ademola Lookman, auteur de son 8e but en championnat cette saison et accessoirement élu homme du match. Grâce à ce succès, l’Atalanta prend donc provisoirement la tête du championnat, juste devant Naples. Invaincus depuis sept matches, les Rossoneri sont freinés et campent à la 7e place.