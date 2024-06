Real Madrid : les 3 options étudiées pour remplacer Nacho

C’est confirmé par tous les médias espagnols : Nacho s’en va. Le défenseur espagnol, présent avec la Roja à l’Euro, va quitter le Real Madrid pour Al Qadsiah. Après une vie entière à Madrid, il s’en va donc prendre une retraite dorée en Arabie saoudite. Et forcément, la question de son remplacement se pose pour les dirigeants madrilènes, qui n’avaient pas forcément anticipé ce départ.

La suite après cette publicité

Il faut dire que c’est une perte importante. S’il a toujours commencé les saisons en tant que troisième ou quatrième choix dans la hiérarchie, et comme couteau suisse puisqu’il peut aussi jouer à gauche, le défenseur central a souvent terminé en tant que titulaire à cause des circonstances. Cette saison, il a par exemple été titulaire lors des deux demies et en finale de Ligue des Champions, et a été excellent qui plus est. Un joueur majeur donc, et qui avait du poids dans le vestiaire qui plus est.

À lire

Le PSG offre 60 millions d’euros pour Leny Yoro, Cristiano Ronaldo rentre dans l’histoire

Tchouameni, une des options

Comme l’indique le journal AS, il y a trois options pour le remplacer. La première nous mène à Leny Yoro, joueur convoité par les Merengues depuis un moment déjà. Il y a de la concurrence sur ce dossier, mais le jeune défenseur lillois aurait déjà recalé un concurrent sérieux : le PSG. Mais le Real ne veut pas faire de folies ni entrer dans une course aux enchères avec les cadors anglais…

La suite après cette publicité

Deuxième piste : Rafa Marin. Défenseur central de 22 ans formé au club, il a été prêté à Alavés cette saison et a démontré avoir un certain niveau. Naples et Leverkusen sont déjà venus aux nouvelles, mais les Merengues temporisent. Il était considéré comme le remplaçant naturel de Nacho et avec le départ de ce dernier, il pourrait bien avoir une place dans l’équipe. Enfin, dernière option dans le cas où Yoro signe ailleurs et où la direction décide de vendre Marin : utiliser Tchouameni en défense centrale, comme ce fut déjà le cas cette saison. Florentino Pérez et Ancelotti vont devoir faire un choix.