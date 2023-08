Ahtletic Club - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid démarre sa saison face à l’Athletic Club sans deux de ses anciens cadors : Karim Benzema et Thibaut Courtois. Après 14 ans de loyaux services, le numéro 9 s’est exilé en Arabie Saoudite tandis que le rempart belge s’est gravement blessé au genou. En face, le club de Bilbao n’a pas connu de grands changements dans son effectif hormis le départ du défenseur central Inigo Martinez au Barça. La saison passée, la Casa Blanca avait terminé dauphin du FC Barcelone tandis que le club basque avait fini huitième de Liga. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30.

Pour ce match, Carlo Ancelotti titularise deux recrues avec Fran Garcia au poste de latéral gauche et Jude Bellingham dans l’entre jeu aux côtés des deux internationaux français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni. Devant, Valverde et Vinicius Jr accompagneront Rodrygo, qui débute à la pointe de l’attaque. En face, Ernesto Valverde aligne un 4-2-3-1 avec le jeune Unai Gomez, 20 ans, pour une première titularisation officielle avec le groupe professionnel, Nico Williams et Muniain sur les ailes et, enfin, Inaki Williams, seul devant.

Les compositions d’équipes :

Athletic Club : Simon - De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue - Galarreta, Vesga - N.Williams, U.Gomez, Muniain - I.Williams

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militao, Alaba, F.Garcia - Bellingham, Tchoumanéni, Camavinga - Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr