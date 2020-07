PSG : Presnel Kimpembe encense Cavani et Thiago Silva

Vendredi soir, le Paris Saint-Germain va tenter de soulever la Coupe de la Ligue, une semaine après avoir remporté la Coupe de France face à l'ASSE. Les Franciliens devront prendre le meilleur sur l'OL, avant de penser ensuite à la Ligue des Champions. Mais les pensionnaires du Parc des Princes feront sans Edinson Cavani. En fin de contrat, l'Uruguayen a quitté le club de la capitale après sept années de bons et loyaux services, lui qui n'a pas souhaité étendre son bail pour quelques semaines supplémentaires.

Interrogé sur RMC Sport à son sujet, Presnel Kimpembe a confié : «Magique! C’est un mec que j’aime beaucoup! Il le sait, et le voir partir, ça me peine aussi, même s’il faut respecter son choix et celui du club. C’est un grand homme qui est vraiment dévoué pour le collectif. Tu vois que c’est un tueur, même à l’entraînement il a toujours cette envie de marque des buts. C’est une machine, tout simplement! Edi, c’est quelqu’un que tu regardes et que tu veux recopier, mais c’est tellement difficile ! Il est tellement dévoué par ce qu’il fait, il est admirable! Il se bagarre beaucoup pour l’équipe !» Le défenseur en a aussi profité pour encenser Thiago Silva, qui devrait aussi s'en aller. «Je l’ai très souvent dit: Thiago est un modèle pour moi. Étant plus jeune, et même aujourd’hui, c’est quelqu’un sur qui j’aime copier et que j’aime regarder jouer. Il m’a beaucoup appris et beaucoup parlé. Et surtout, il m’a apporté son expérience. Je l’ai toujours remercié pour ça. C’est quelqu’un que je n’oublierai jamais. (...) Avant d’être un footballeur, Thiago est un grand homme, un super mec. J’échange beaucoup avec lui, il me donne beaucoup de conseils, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Je prends tout ce qui me donne et j’avance avec ça».