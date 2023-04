Mercato : Gavi est prêt à lâcher le FC Barcelone

La suite après cette publicité

À 18 ans, Gavi est l’une des nouvelles starlettes du FC Barcelone. Elu Golden Boy 2022, le milieu de terrain s’est imposé dans l’équipe dirigée par Xavi. Au sein de l’équipe nationale d’Espagne, il est aussi la nouvelle coqueluche. L’avenir semble donc être radieux pour lui. Sauf que depuis quelques semaines maintenant, son cas inquiète fortement les pensionnaires du Camp Nou. En effet, la justice ibérique a annulé le contrat de Gavi avec l’équipe fanion du club blaugrana.

Chelsea est séduit

Le joueur peut donc toujours évoluer avec la formation catalane mais il a retrouvé le contrat qu’il avait au sein des catégories jeunes. Si jamais sa situation n’est pas réglée d’ici la fin de la saison, Gavi sera disponible gratuitement cet été 2023. Une très mauvaise nouvelle pour le Barça, qui se fait déjà attaquer pour son jeune talent. Le Bayern Munich est fan de lui et aimerait en faire l’une des premières recrues estivales de Thomas Tuchel. Manchester City suit aussi son cas.

Hier, on a appris que Chelsea était également sur les rangs. Et les Blues ont bon espoir notamment en cas de venue de Luis Enrique cet été. En effet, le technicien espagnol connaît parfaitement le joueur, qu’il a dirigé avec la Roja. Les deux hommes s’entendent bien et partagent d’ailleurs le même agent, à savoir Ivan De la Peña. Ce dernier a d’ailleurs rencontré les dirigeants britanniques il y a trois semaines à Madrid, expliquait hier AS.

Gavi n’exclut pas de rejoindre les Blues

Les Londoniens ont exprimé leur intérêt pour le milieu du Barça. Ce mercredi, AS révèle que de nouveaux contacts vont avoir lieu entre le clan Gavi et Chelsea. Todd Boehly sera présent avec ses équipes, tout comme les parents du joueur. Les nouveaux propriétaires veulent exposer leur projet et répondre à toutes les questions des proches de Gavi. Le joueur n’est d’ailleurs pas du tout fermé à l’idée de rejoindre les pensionnaires de Stamford Bridge selon le média ibérique.

D’autant que Chelsea est prêt à faire de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. De quoi le faire réfléchir. Malgré tout, AS précise que son souhait initial est de poursuivre au Barça. Mais sa situation contractuelle et les approches de Chelsea le font beaucoup cogiter. Le FC Barcelone peut donc s’inquiéter. Son joyau Gavi fait saliver l’Europe et les Blues, qui espèrent réussir le gros coup du mercato en le récupérant pour 0 euro.