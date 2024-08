Le PSG va devoir casser sa tirelire pour Ademola Lookman

Depuis quelques mois, le nom de Victor Osimhen est lié au Paris Saint-Germain. Mais c’est un autre international nigérian qui est associé aux champions de France ces derniers jours. En effet, hier nous vous avons révélé qu’Ademola Lookman pousse pour rejoindre le club de la capitale. Il souhaite signer à Paris et a même informé son club, l’Atalanta. Sky Italia a d’ailleurs précisé qu’il veut mettre toutes les chances de son côté puisqu’il a demandé à ne pas figurer dans le groupe bergamasque à l’occasion de la première journée de Serie A.

Le média italien a également indiqué que la Dea n’avait reçu aucune proposition parisienne. Ce que nous avons confirmé. Mais nous vous avons expliqué que les discussions sont ouvertes entre les différentes parties concernées, qui ont pour objectif de trouver un accord d’ici à la fin du mercato. Les échanges entre le PSG et le clan Lookman sont plutôt positifs. Mais il reste encore du chemin à parcourir. D’autant que l’Atalanta est très mécontente du comportement de son joueur, qui fait tout son possible pour signer en France.

La Dea veut un joli chèque

Mais la porte pourrait bien s’ouvrir malgré tout. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport révèle que les Franciliens, qui ont visiblement exposé leur projet au joueur, vont bientôt faire une proposition. Mais il faudra qu’elle soit à la hauteur des attentes de l’Atalanta, qui explore déjà le marché pour compenser son départ. Nico Gonzalez plaît au club de Gianpiero Gasperini. La GdS précise qu’il faudra mettre entre 50 et 60 millions d’euros pour déloger Lookman de Bergame. De son côté, La Repubblica évoque un montant de 55 M€.

Une fourchette de prix qui correspond à celle dont nous avons eu écho. Il reste à savoir si l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi sera disposée à aller au bout et surtout à mettre autant d’argent sur la table pour le joueur auteur de 17 buts et 9 assists l’an dernier en 45 apparitions toutes compétitions confondues (33 en tant que titulaire). Ce qui est sûr, c’est que le footballeur sous contrat jusqu’en juin 2026, dont la valeur marchande est estimée à 40 millions d’euros selon transfermarkt, veut tout faire pour rejoindre l’équipe entraînée par Luis Enrique et passer un nouveau cap dans sa carrière. Affaire à suivre…