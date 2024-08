Atalanta : Ademola Lookman pousse pour rejoindre le PSG

C’est le nouveau dossier qui va rythmer la fin du mercato parisien. La presse italienne annonçait ce dimanche matin que le PSG avait commencé à discuter pour un transfert d’Ademola Lookman. L’international nigérian (23 sélections), auteur d’une très grosse saison avec l’Atalanta, serait un profil apprécié, encore plus depuis la blessure de Gonçalo Ramos contre Le Havre vendredi. Selon les informations de Sky Sports, le joueur a bien demandé à sa direction de ne pas être convoqué ce week-end en Serie A pour gérer son transfert. Un signe que cela avance très bien ? Pas vraiment, puisque Sky Italia précise que le club bergamasque n’a reçu aucune offre officielle.

Le joueur, qui pousse donc pour quitter son club, pense être dans le viseur du PSG selon son entourage. Si du côté du club italien, aucune négociation n’a débuté et aucune offre n’a été transmise à la direction italienne, il y a néanmoins bel et bien eu des avancées concrètes ces dernières heures entre le Paris Saint-Germain et le joueur, selon nos informations. La piste est solide et les premiers signaux d’Ademola Lookman semblent plus que positifs. Les négociations sont à leurs balbutiements, mais tout pourrait s’accélérer cette semaine.

Des contacts avec l’entourage du joueur !

Ce qui n’était qu’un bruit de couloir commence à devenir un dossier concret. En effet, selon nos informations, le Paris Saint-Germain a accéléré les discussions avec l’entourage d’Ademola Lookman ces dernières heures. Même si aucune offre n’a pour le moment été envoyée à la direction de l’Atalanta, le profil de l’attaquant anglo-nigérian plaît énormément au board parisien. De plus, d’après nos indiscrétions, le joueur de 26 ans pousse en interne pour forcer son départ. Il souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain et la Ligue 1 avant la fin du mercato d’été. Il a informé son club de son désir de porter les couleurs parisiennes. Les discussions restent donc ouvertes entre toutes les parties avec l’objectif de trouver un accord rapidement à moins de quinze jours de la deadline.

Cadre de l’effectif depuis plusieurs saisons et grand artisan de la victoire de l’Atalanta en Ligue Europa l’année dernière, Ademola Lookman pourrait donc connaître un nouveau club après avoir joué à Charlton, Everton, Leipzig, Fulham et Leicester. Côté Bergame, les dirigeants de l’Atalanta se montrent particulièrement déçus et furieux par le comportement de leur joueur ces derniers jours. Alors que les troupes de Gian Piero Gasperini vont jouer leur première rencontre de championnat ce lundi contre Lecce, le joueur n’a pas été convoqué dans le groupe. Une vente de Ademola Lookman pourrait néanmoins aider le club lombard à boucler les arrivées de Nico Gonzalez et Matt O’Riley, deux dossiers majeurs qui traînent sur le mercato d’été.