Les révélations de Kylian Mbappé sur sa croyance en Dieu

Dans un nouvel extrait inédit Clique X, Kylian Mbappé est revenu sur sa croyance en Dieu. «Je pense que tout ce qui arrive, il n’y a aucun hasard dans tout ce qui arrive. Je crois en Dieu. Dieu a un plan pour tout le monde, j’essaie de rendre tout ce qu’on m’a donné parce que j’ai toujours cru que j’étais un privilégié et que tout ce qui m’arrivait était un cadeau de Dieu. J’ai la chance d’être bien entouré, d’avoir eu un don à la naissance et j’essaie d’en faire quelque chose mais pas que pour moi. J’essaie de faire profiter le maximum de gens», a tout d’abord assuré le néo-Madrilène.

Et d’ajouter : «je ne montre pas, je fais mais il n’y a pas que ça, je fais car je sais que dans une autre vie, Dieu va me le rendre mais aussi parce que les gens m’ont aidé dans cette vie. Quand j’étais jeune, j’étais doué mais j’ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J’ai été aidé au bon moment, j’ai été propulsé au bon moment, j’ai été protégé au bon moment donc il faut le rendre ça. Je suis de l’autre côté de la barrière maintenant et de l’autre côté de la barrière, il y a pas mal d’enfants qui attendent de sauter la barrière, à moi d’aider pour ouvrir la barrière, pourquoi ils ont à sauter, moi j’ai eu à sauter mais je peux ouvrir la barrière pour eux. J’ouvre tout pour les autres, il n’y a aucun problème avec ça».