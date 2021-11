PSG : la statistique catastrophique de Neymar en Ligue des Champions

La défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Manchester City inquiète. Les Parisiens n’ont pas su se sortir du pressing mis en place par les hommes de Pep Guardiola, mais c’est surtout le repli défensif de ses trois attaquants qui fait débat au lendemain de cette rencontre de Ligue des Champions.

Si ce manque d’efforts défensifs coïncidait avec plus d’opportunités devant le but adverse, pourquoi pas, mais même dans ce secteur de jeu, le PSG a été en difficulté et notamment Neymar. Le Brésilien en est d’ailleurs à son septième match consécutif en Ligue des Champions sans être décisif (0 but, 0 passe décisive), la plus longue série de sa carrière dans cette compétition.