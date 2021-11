PSG : le trio Messi-Neymar-Mbappé se fait massacrer

La suite après cette publicité

Sur le papier et sur les photos de match, voir Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, ça en jette. Mais sur le terrain, seul le natif de Bondy répond présent (7 buts en 13 matches de L1). Son but, inscrit contre le cours du jeu, a d’ailleurs longtemps permis aux siens d’entretenir l’espoir d’une première place. Mais quand tout ce petit monde doit défendre, c’est plus compliqué. Et on a clairement l’impression de se répéter sans cesse.

Certes, on voit parfois Neymar redescendre, mais hier, l’absence de repli défensif des trois de devant a été criante. Résultat : Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont été débordés et les deux buts mancuniens ont été les mêmes : renversement de jeu latéral en direction d’un Bernardo Silva démarqué et capable de servir tranquillement Raheem Sterling puis Gabriel Jesus. Et ça, tout le monde l’a vu.

Tout le monde tacle la MNM

Et désormais, toute l’Europe ne se prive plus pour critiquer un trio qui faisait saliver au début de la compétition. À commencer par Marca. « Les grandes équipes gagnent la Ligue des Champions et le PSG n’en est pas une. Le travail sans ballon des trois est très néfaste pour l’équipe. » En Angleterre, Jamie Carragher s’est lui aussi lâché. « Pochettino doit quitter ce club. S’il a la possibilité d’aller à Manchester United… Il doit partir dès demain. »

“Pochettino has to get out of the club. If he has the chance to go to Manchester United. I would be gone tomorrow and it’s because of those 3 stars”@carra23 and Thierry Henry talk about the way PSG are shaped 👀 pic.twitter.com/MZ6fxJVuXG — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 24, 2021

Mais pourquoi l’ancienne gloire de Liverpool tient-elle à voir absolument l’Argentin filer chez un club qu’il n’a jamais porté dans son coeur ? « Honnêtement, c’est ce que je ferais, à cause de ces trois stars (Messi, Neymar, Mbappé, ndlr). » En clair : personne aujourd’hui dans le monde du football ne voit comment Mauricio Pochettino peut s’en sortir et soulever la coupe aux grandes oreilles avec un trio ronflant, mais pas du tout collectif. Et l’analyse de Thierry Henry est, elle aussi, sans appel.

« Si vous voulez gagner la Ligue des Champions, vous ne pouvez pas défendre avec seulement sept joueurs. C’est impossible, peu importe qui vous êtes. Les latéraux sont exposés donc à chaque fois c’est du trois contre un ou trois contre deux. Les équipes qui gagnent des titres ont leurs attaquants qui défendent. De cette façon, les latéraux se sentent plus à l’aise. Mais aujourd’hui, ils sont trop exposés. Les équipes françaises ne peuvent pas les mettre en danger, mais Manchester City peut. Pochettino ne peut être lui-même. Comment faites-vous pour les remplacer ? Donc il met Angel Di Maria au milieu, mais il n’aide pas (en défense). » Reste à savoir si Pochettino pourra vraiment changer les choses.