Amical : le FC Barcelone s’impose face à l’AC Milan sans Ousmane Dembélé

Le rêve américain se transforme en cauchemar pour le FC Barcelone. Actuellement en tournée estivale aux Etats-Unis, les Blaugranas doivent composer avec l’épineux dossier Ousmane Dembélé. En effet, le Paris Saint-Germain a fait savoir aux Culés qu’il allait lever la clause de départ de 50 millions d’euros du joueur valable jusqu’au 31 juillet 2023. De son côté, l’ancien du BVB a indiqué au Barça qu’il souhaite rejoindre Paris comme révélé en exclusivité sur notre site.

Pour cette raison, Dembouz a été écarté à l’occasion du match amical opposant les Barcelonais à l’AC Milan durant la nuit à Las Vegas. Comme Franck Kessié, il a été envoyé en tribunes en attendant que son départ soit bouclé. Xavi a donc misé sur un 4-3-3 pour affronter les Lombards, qui ont également évolué dans ce système. L’occasion pour les deux entraîneurs de faire des ajustements pour cette nouvelle saison.

Ansu Fati a marqué des points

Sans Dembélé qui a été remplacé par Raphinha, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Malgré la belle entente de Pedri avec le jeune Fermín López ou encore des occasions de Reijnders et Leão côté italien, le score était nul et vierge à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, les champions d’Espagne ont pris le dessus et ont ouvert la marque par le biais d’Ansu Fati, lancé après la pause.

L’Espagnol s’est distingué grâce à une belle frappe enroulée qui a terminé sa course en pleine lucarne. Mike Maignan n’a rien pu faire (1-0, 55e). Le jeune homme a d’ailleurs célébré son but avec Dembélé et Kessié, qui étaient en tribunes. Malgré des occasions de part et d’autre, le score n’a pas bougé et les pensionnaires du Camp Nou se sont imposés 1 à 0. Une bonne nouvelle alors que le club devrait perdre Ousmane Dembélé très rapidement.