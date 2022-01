Pierre-Emerick Aubameyang va rejoindre le FC Barcelone gratuitement

La suite après cette publicité

Encore un rebondissement dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. Cette fois-ci, cela pourrait en revanche bien être le dernier, pour le plus grand bonheur des supporters du FC Barcelone, et peut-être aussi pour ceux des Gunners. La presse britannique, et plus particulièrement Sky Sports, annonce qu'Arsenal et les Blaugranas ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant de 32 ans.

Sky assure, contrairement à SPORT, qu'il s'agit d'un transfert permanent en Catalogne, et non d'un prêt assorti d'une option d'une saison supplémentaire. Dans ce cas de figure, Arsenal résilierait ainsi le contrat de l'international gabonais, ce qui permettrait au club entraîné par Mikel Arteta d'économiser près de 30 M€ d'ici l'été 2023, date de la fin de l'énorme contrat actuel de PEA, plus gros salaire du club.

PEA va baisser considérablement son salaire

Les négociations ont longtemps coincé autour de la prise en charge du salaire de Pierre-Emerick Aubameyang ces dernières heures. Mais cette solution devrait ainsi faire le bonheur de toutes les parties. Sky Sports précise aussi que le principal concerné a réalisé un important effort financier pour rejoindre le FCB, déjà dans le rouge financièrement et disposant d'une marge de manœuvre réduite.

Le capitaine déchu d'Arsenal va maintenant pouvoir passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat en faveur des Blaugranas avant la deadline du mercato hivernal, ce lundi soir. Avant que ce transfert ne soit alors officialisé, pour mettre fin à l'un des feuilletons les plus bouillants de ces dernières heures. Reste désormais à savoir si Aubameyang sera remplacé numériquement du côté de l'Emirates Stadium.