Arsenal : Rio Ferdinand lâche une petite bombe sur l’avenir de Mikel Arteta

Arsenal est le leader de la Premier League. Mais pour encore combien de temps alors que Manchester City commence à devenir un sérieux concurrent au titre de champion d’Angleterre. Seulement quatre points séparent les joueurs de Mikel Arteta et Pep Guardiola dorénavant. Mais les deux clubs sont dans une dynamique bien différente. Les Skyblues enchaînent les victoires tandis que les Gunners restent sur deux matches nuls de rang. Une baisse de régime qui pourrait s’avérer fatale pour les coéquipiers de Bukayo Saka. L’attaquant anglais est d’ailleurs moins à son avantage qu’au début de la saison.

Mais que dire de la position de Mikel Arteta ? Longtemps encensé, le technicien espagnol est de moins en moins en odeur de sainteté en Angleterre. Une situation qui pourrait lui donner envie d’aller voir ailleurs. C’est en tout cas ce qu’a révélé Rio Ferdinand. «J’ai entendu dire qu’Ancelotti, Don Carlo, le sourcil, pourrait quitter le Real Madrid cet été, et qu’Arteta cherche à partir au Real Madrid. Arsenal doit garder Arteta, d’abord et avant tout, quoi qu’il arrive», a notamment déclaré l’ancien défenseur central anglais de Manchester United à l’émission Vibe with Five sur YouTube. Affaire à suivre donc…

