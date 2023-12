Les présidents de Strasbourg et du Red Star bientôt chevaliers de la Légion d’honneur

La fin d’année signifie que la nouvelle liste des futurs chevaliers de la Légion d’honneur a été dévoilée et de nombreuses personnalités du monde du sport vont être récompensées, au cours des douze prochains mois. On retrouve notamment dans les heureux et heureuses élus : l’ancienne joueuse de tennis, Marion Bartoli, l’ancien nageuse et ministre des Sports, Roxana Maracineanu, ainsi que l’ancien rugbyman, Frédéric Michalak.

Le football est aussi représenté dans cette nouvelle promotion avec le mythique président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller, mais également le président du Red Star, Patrice Haddad. A noter que cette distinction a été décernée à 352 personnes «de tout secteur, de tout niveau de responsabilité professionnelle, connues du public ou œuvrant dans l’ombre».