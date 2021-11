FC Nantes : les supporters protestent contre l'abandon de la Jonelière

Depuis plusieurs mois, le président du FC Nantes Waldemar Kita a affiché sa volonté de quitter le centre d'entraînement historique de la Jonelière, qui ne serait plus capable d'accueillir toutes les équipes du club, pour un nouveau complexe plus lointain (environ 50 km de Nantes). Un projet qui ne ferait pas le bonheur des supporters des Canaris : en effet, à en croire RMC Sport, entre 150 et 200 se sont rassemblées devant le centre actuellemennt à Ancenis, pour protester contre la décision du très contesté patron du FCN.

«On est là pour expliquer aux élus (de la Communauté de Communes du Pays d'Ancenis) qu'ils se font berner de A à Z par Waldemar Kita. Il faut se rappeler que la semaine dernière, le président nantais a fait la Une des journaux pour l'ouverture d'une information judiciaire pour soupçon de fraude fiscale aggravée. On souhaite que les élus locaux se rendent compte qu’ils veulent mettre le tapis rouge devant quelqu’un qui a de gros antécédents. C'est un bluff dans tous les sens du terme. C’est une manière de survaloriser le club qui est en vente avec des projets plus ou moins bidons. On va continuer d'affirmer que c'est une aberration. On veut déraciner une institution, mais ça ne choque personne», a affirmé un membre de la Brigade Loire dans des propos récoltés par RMC Sport.