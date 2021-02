LdC : Marco Verratti évoque le Barça

La suite après cette publicité

Le 16 février dernier, le PSG a frappé un grand coup en battant le FC Barcelone 4 à 1 en huitième de finale aller de l'UEFA Champions League. Et si les pensionnaires du Parc des Princes ont pris une belle option pour la qualification, ils ne veulent pas trop s'enflammer avant le retour le 10 mars prochain. C'est en tout cas ce qu'a confié Marco Verratti au site officiel du PSG : « on n'a pas le droit d'y penser, si on était premier on pourrait se gérer et ne penser qu'à Barcelone mais là, on n'a pas le droit. On doit penser à Dijon, Bordeaux puis après à la Coupe de France. Ce sont des matches très importants pour nous. »

Puis, il a été questionné sur le match aller. Un match parfait pour beaucoup. « Je pense que quand tu gagnes 4-1 à Barcelone, tu fais un match presque parfait. On n'a pas gagné 4-1 par hasard, on s'est créé des occasions et on a bien défendu. On a couru tous ensemble, on a fait un très bon match, quand on avait le ballon, et quand on ne l'avait pas. Le coach avait très bien préparé le match, c’est ce qui nous a permis de le maîtriser. Il faut apprendre de ses défaites, il faut montrer sur le terrain qu'on est une équipe plus mature qu’il y a quelques années. Si on est tous à 100% pendant 90 minutes, on peut faire de grandes choses cette saison. » De quoi permettre à Paris de rêver toujours plus grand.