Boubacar Kamara veut s'inscrire sur la durée avec l'Équipe de France

Fraîchement recruté par Aston Villa en tant qu'agent libre, Boubacar Kamara va porter le maillot du club de Birmingham la saison prochaine. Un choix osé, surtout que le polyvalent milieu défensif vient tout juste d'être appelé en équipe de France. Sur le site officiel des Villans, il a affiché son enthousiasme dans une interview.

Pour autant, cette convocation n'est pas une fin en soi pour lui : «je suis très content et très fier pour moi et pour ma famille. Mais ça reste une étape. C'est bien d'y aller, mais le plus dur est d'y rester. C'est bientôt le rendez-vous, j'ai hâte d'y être. On verra comment ça va se passer»