Le dernier Classique de Mbappé enflamme la presse, Galatasaray prépare un sale coup au Barça

La der’ de Mbappé

Soir de Classique ce dimanche soir avec l’Olympique de Marseille qui accueille son grand rival le Paris Saint-Germain. «A fond le Classique», placarde L’Equipe sur sa Une en mettant en avant le duel de buteur qui se profile entre Aubameyang 11 buts en Ligue 1 cette saison, et Mbappé auteur de 24 réalisations. Malgré l’écart qui sépare les deux équipes au classement, «l’OM y croit», encourage La Provence ce dimanche matin. Comme d’habitude, les yeux seront rivés sur Kylian Mbappé, pour qui, «l’heure du dernier Clasico» a sonné, comme le souligne Le Parisien dans son encart. Deuxième meilleur buteur de l’histoire des OM-PSG, Mbappé va avoir une dernière occasion de faire souffrir le grand rival et de se rapprocher du recordman Zlatan Ibrahimović. Ce dernier Clasico de Mbappé fait aussi la Une du journal Sport qui relaye cet ultime classique du Français. Rendez-vous à 20h45.

Galatasaray cherche la perle rare au milieu

Vous en avez l’habitude, Fotomac nous livre toujours quelques bombes sur le mercato. Après Nabil Fekir, le média turc révèle ce dimanche que Galatasaray lorgne sur Gundogan. L’entraîneur Okan Buruk n’a pas pu obtenir l’efficacité qu’il attentait du trio Ndombélé-Demirbay-Oliveira. Il veut un bon partenaire au côté de Torreira et la principale cible se nomme Gundogan. D’après le média turc, des contacts avec le frère et agent du joueur ont déjà été établis. Le joueur de 33 ans est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2025.

Liverpool relance les recherches

Xabi Alonso a annoncé vouloir rester une saison de plus au Bayer Leverkusen, au grand dam de Liverpool qui en avait fait le successeur rêvé de Jürgen Klopp. Comme le relaye le Sunday Star, les Reds n’ont pas perdu de temps et le nouveau favori se nomme Roberto De Zerbi, l’actuel entraîneur de Brighton. Le coach italien a jeté le flou sur son avenir en annonçant vouloir discuter avec son président afin de connaître le projet du club. Selon les informations de The Times, l’autre priorité se Rúben Amorim. Michael Edwards apprécie énormément le travail du jeune coach du Sporting, où il est sous contrat jusqu’en 2026.