Fenerbahce : une légende de Galatasaray défend José Mourinho

Dans la tourmente après ses propos sur les arbitres turcs, José Mourinho a recu un soutien de poids face aux accusations de racismes auxquelles il fait face. Ancien joueur de Chelsea à l’époque ou Mourinho officiait au club, et légende de Galatasaray, Didier Drogba a volé au secours de son ancien entraîneur.« Vous savez à quel point j’étais fier de porter le maillot jaune et rouge et mon amour pour le club le plus décoré de Turquie. J’ai vu les commentaires récents sur José Mourinho. Croyez-moi quand je vous dis que je connais José depuis 25 ans et qu’il n’est pas raciste et que l’histoire (passée et récente) est là pour le prouver», a expliqué l’ex-international ivoirien.

«S’il y avait eu un arbitre turc, Yusuf aurait reçu un carton jaune. Dans la situation que j’ai mentionnée, tout le monde sur le banc de l’équipe adverse sautait comme des singes», avait délcaré le manager portugais après le derby houleux entre le Fenerbahce et Galatasaray. Le Fener a justifié cette déclaration comme une erreur d’interprétation d’une phrase sortie de son contexte, et qui n’avait aucune velleité raciste.