La performance mythique du bulldozer Erling Haaland secoue l’Europe, la menace de Carlo Ancelotti au Real Madrid

L’Angleterre choquée par Haaland

La suite après cette publicité

En Angleterre, un homme est entré dans l’histoire ! Comment ne pas être subjugué par les performances exceptionnelles d’un joueur, auteur d’un quintuplé, contre le RB Leipzig, le cyborg Erling Haaland ou plutôt «Erling Hauland», comme ça se prononce en Norvégien et comme le placarde The Sun ce matin. Le tabloïd britannique revient sur la performance magistrale du Norvégien hier soir. Manchester City n’a fait qu’une bouchée de Leipzig avec une victoire écrasante (7-0). Mais la machine a but est désormais l’égale de Lionel Messi et Luiz Adriano avec cette performance absolument incroyable. Le tabloïd revient sur les chiffres fou du cyborg et rapporte qu’il a inscrit 5 buts en seulement 58 minutes. Il a marqué 39 buts en 35 matches avec Manchester City, ce qui lui permet de briser un record vieux de 94 ans et les 38 buts de Tommy Johnson en 1928 ! Toute l’Angleterre est sous le choc de cette performance incroyable alors il n’y en que pour lui ce matin. The Guardian estime que «Haaland atteint de nouveaux sommets lors de la victoire de City». Le Daily Mirror s’amuse et placarde le célèbre «give me five», «donnez m’en cinq» en rapport avec la performance du buteur. Le Daily Star n’en n’est pas moins élogieux et estime que l’attaquant est désormais au «panthéon» du football avec ce quintuplé historique ! The Daily Telegraph rapporte que Haaland nous a offert un «spectacle cinq étoiles» ! Le Daily Express fait aussi dans le jeu de mots avec ce «high five» ! Enfin, le quotidien qui en parle le mieux et qui résume parfaitement la performance du joueur de 22 ans c’est le Manchester Evening News avec ce «bulldozer», et oui, on commence à manquer de qualificatif pour évoquer ce joueur hors norme !

L’Europe a un nouveau roi

Et vous vous en doutez, il n’y a pas que l’Angleterre qui est choquée par Erling Haaland, le journal L’Équipe nous offre une superbe Une avec le Norvégien comparé à E.T l’extraterrestre ! «En inscrivant cinq buts, l’attaquant norvégien est entré un peu plus dans l’histoire de la Ligue des Champions. Avant lui, seuls Lionel Messi et Luiz Adriano avaient réussi au XXIe siècle un quintuplé dans cette épreuve». Cela vous donne un peu la mesure de l’exploit ! Dans ses pages intérieures, Le Parisien parle d’«un Haaland magique qui envoie City en quarts». Le Progrès estime que «la foudre Haaland» a frappé hier soir à l’Etihad Stadium. Marca va même chercher la polémique en placardant qu’après le cinquième but, Guardiola l’a sorti, pour, peut-être préserver, le record de Lionel Messi, son ancien joueur, contre le Bayer Leverkusen en 2011. Chacun se fera son avis ! Alors que de son côté AS relaye simplement «la manita d’Haaland». En Italie, le Corriere dello sport évoque également le crack norvégien qu’il qualifie de «monstrueux». Enfin en Allemagne, Bild estime sur sa Une que «Haaland est en pleine frénésie de buts».

À lire

Real Madrid - Liverpool : les compositions probables

Ancelotti veut achever Liverpool

En Espagne, le match retour entre le Real Madrid et Liverpool fait la Une du journal AS ce matin qui titre : «alerte rouge», en référence aux couleurs du club de la Mersey ! «Ancelotti demande une attention maximale à ses joueurs malgré la nette victoire du match aller (5-2). "Nous n’allons pas faire de calculs, nous allons y aller à fond", a déclaré le technicien italien. Salah contre sa propre malédiction : il n’a jamais battu Madrid. Alors que Vinicius est face à sa victime préférée». Carlo Ancelotti ne veut pas que ses joueurs se relâchent et les incitent à enfoncer le clou. Marca exhorte également les Merengues et placarde qu’il faut que : «les grandes nuits continuent». En Angleterre, The Guardian reprend les déclarations de Jürgen Klopp qui a estimé que ses joueurs étaient des «outsiders complets», après la lourde défaite de l’aller mais «il espère un miracle à Madrid alors que Liverpool prépare sa remontée». En Italie, La Gazzetta dello Sport* met l’accent sur le Napoli qui doit terminer le travail à Francfort pour faire un trois sur trois italien, après la qualif des deux Milan !