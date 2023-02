Le président de Porto voit Pepe jouer jusqu’à 46 ans

La suite après cette publicité

«Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années», disait le dramaturge Corneille. Une phrase qui pourrait s’appliquer à la carrière du défenseur Pepe, qui fêtera ses 40 ans dans quelques jours (le 26 février). L’international portugais, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le FC Porto, continue d’impressionner malgré son âge bien avancé pour un footballeur de haut niveau.

Interrogé sur une potentielle prolongation de contrat de son défenseur, le président de Porto, Pinto da Costa, a assuré qu’il ne voulait pas s’en séparer et qu’il le voyait capable de poursuivre jusqu’à 46 ans. «Je pense qu’il jouera encore cinq ou six ans. C’est un monstre , un animal de compétition. (…) Notre volonté, c’est qu’aucun membre de notre noyau dur ne parte.» a confié le dirigeant portugais. Pepe, qui a toujours voulu se montrer prudent à ce sujet, avait récemment confié vouloir attendre la fin de saison avant d’évaluer sa capacité, ou non, à poursuivre. Le nouveau Hilton portugais ?

À lire

Unay Emery recadre sèchement Emiliano Martinez !