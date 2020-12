Rennes : Clément Grenier ne sait pas de quoi sera fait son avenir

Sans temps de jeu en début de saison, Clément Grenier (29 ans) commence à retrouver des sensations depuis quelques semaines. Les mauvais résultats du Stade Rennais ont incité Julien Stéphan à revoir ses plans et à refaire confiance à l'ancien Lyonnais. Le milieu de terrain a finalement été récompensé de son premier but de la saison lors de la victoire des Bretons face à Metz mercredi dernier (1-0). Alors qu'il lui reste six mois de contrat et qu'il semble redevenir un élément important de l'effectif, la question de son avenir se pose forcément. Dans un entretien accordé à Ouest France, il affirme ne pas savoir de quoi sera fait son avenir, ni en janvier, ni même en fin de saison. Grenier indique au passage qu'il est davantage satisfait au club qu'en début de saison, quand il ne jouait pas.

«Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment réfléchi. On avait quatre matches importants avant la trêve. Évidemment que je n’étais pas satisfait de ce qu’il se passait depuis le début de saison ainsi que la saison passée. C’est la vérité. Que je joue ou je ne joue pas, je ne sais pas ce qu’il se passera au mois de janvier. J’aime ce club et tant qu’on me donnera la possibilité de jouer pour ce club, je donnerai le maximum car il y a énormément de gens qui le méritent. Je pense à nos supporters qui ne sont pas là depuis un bout de temps et qui aimeraient être là avec nous et pour eux, je me dois de donner le maximum pour ce club et rendre la confiance qu’on m’a donnée en me faisant venir ici. Mais je ne sais pas ce qu’il arrivera. Ce que je veux, c’est continuer à jouer et qu’on croit en moi, tout simplement. Il reste six mois, six mois de compétition et je ne suis pas le seul décideur. Mais là j’ai hâte de rentrer en famille, de profiter de Noël et on verra ce qu’il se passera après.»