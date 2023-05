Le formidable pied de nez de Newcastle à l’Angleterre

La suite après cette publicité

Être là où personne ne les attend. Voilà ce qui pourrait être la nouvelle marque de fabrique de Newcastle. Le rachat en octobre 2021 du club du nord de l’Angleterre par le Fonds public d’investissement saoudien (PIF) laissait croire à une nouvelle machine à dépenser dans le monde du football, à l’image des Qataris au PSG ou plus récemment du duo Boehly-Egbali à Chelsea. Il n’en a rien été et la stratégie mise en place a porté ses fruits, au-delà même des espérances des nouveaux propriétaires.

Hier soir, le point pris face à Leicester à domicile a sécurisé la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, 20 ans après la dernière apparition des Magpies dans la plus prestigieuse compétition européenne. Un véritable accomplissement, qui lui vaut tous les honneurs de la presse anglaise. Cette même presse n’a pourtant pas été tendre durant plusieurs mois. Pour d’abord contester la légitimité du rachat du club, puis pour se moquer des choix sportifs. Il faut rappeler que Newcastle partait de loin en 2021, devant se battre pour son maintien. La presse anglaise rêvait de noms prestigieux ? Elle a eu droit à Eddie Howe sur le banc de touche, et des recrues nommées Kieran Trippier, Matt Targett, Dan Burn, ou Chris Wood. Avec Bruno Guimarães en tête de gondole lors du mercato de janvier 2022.

Ce drôle d’attelage a fonctionné sous la houlette d’Eddie Howe, qui s’était fait remarquer en installant Bournemouth durant 5 saisons en Premier League. Le maintien acquis, Newcastle pouvait enfin laisser parler sa nouvelle puissance financière. 70 M€ sur Alexander Isak, 40 M€ sur Sven Botman, 12 M€ pour Nick Pope, entre autres. Des dépenses donc, mais bien loin des pistes imaginées par la presse anglaise. Nouveau contrepied, nouvelles moues circonspectes. Malgré un départ timide (1 seule victoire lors des 6 premières journées), l’équipe d’Eddie Howe a trouvé son rythme, au gré des innovations tactiques de son tacticien.

Et maintenant ?

Avec un Joelinton revigoré au milieu de terrain, un Willock enfin révélé au grand jour, un Almiron capable de marcher sur l’eau, un Isak bien géré, un Trippier au leadership affirmé ou encore un Pope infranchissable, le club a pu enchaîner les prestations solides, devant un Saint James’ Park de nouveau emballé. La qualification inattendue en Ligue des Champions vient donc couronner la stratégie mise en place, notamment par Dan Ashworth (ancien ponte de la Fédération anglaise de football) recruté en février 2022. Le PIF a laissé la gestion aux véritables connaisseurs du football anglais, tout le contraire de ce que l’on constate à Chelsea, où l’argent coule à flots au gré des lubies de Todd Boehly.

Un grand défi attend désormais Newcastle : comment gérer ce premier succès et franchir ce nouveau palier. L’accession à la Ligue des Champions le rend forcément plus attractif et ses moyens financiers sont toujours colossaux. Faut-il continuer à bâtir doucement mais sûrement, quitte à générer les mêmes doutes initiaux ? Ou faut-il passer à une phase plus offensive, avec des transferts prestigieux ? Il y a un peu de tout lorsqu’on lit les rumeurs dans la presse anglaise. Du Neymar, du João Felix, mais aussi du Szoboszlai, du Tierney, du Gallagher ou du Maddison. Mais une certitude : Newcastle va encore une fois nous surprendre.