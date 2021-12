PSG : Lionel Messi est l'attaquant le plus inefficace d'Europe cette saison

La suite après cette publicité

Auteur d'un but et trois passes décisives en Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi réalise un début de saison mitigé et contrarié par les pépins physiques, n'inscrivant sa première réalisation qu'à sa sixième apparition en championnat face au FC Nantes le 20 novembre dernier, et ce n'est pas faute d'avoir tenté sa chance devant le but auparavant.

En effet, le septuple Ballon d'Or a le pire taux de conversion dans les cinq grands championnats européens parmi les joueurs ayant tenté au moins 25 tirs cette saison (2,9%, 1 but sur 35 tirs), ex-aequo avec l'Autrichien de Mayence Karim Onisiwo (1 but en Bundesliga) et juste devant l'Anglais de Tottenham Harry Kane (3,1%, 1 but en Premier League).