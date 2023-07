West Ham commence à s’impatienter pour l’officialisation de Declan Rice à Arsenal

C’est un secret de polichinelle : Declan Rice va bel et bien devenir un joueur d’Arsenal. Après plusieurs semaines de négociations, West Ham a finalement cédé aux avances du vice-champion d’Angleterre pour le transfert du milieu de terrain de 24 ans. Les deux pensionnaires de Premier League sont tombés d’accord sur une indemnité de transfert à hauteur de 100 millions de livres (soit 115 millions d’euros) plus 5 millions de bonus. Or huit jours après s’être entendus, l’opération n’a toujours pas été bouclée et les Hammers commencent à s’impatienter comme le mentionne Sky Sports, ce jeudi.

En réalité, le blocage est dû à un retard dans l’élaboration des documents par les avocats alors que l’international anglais a déjà passé sa visite médicale avec succès chez les Gunners. Les Hammers veulent rapidement récupérer les 115 millions d’euros promis pour réinjecter cette somme dans le marché des transferts et dénicher son remplaçant. Alors que le natif de Londres profite pleinement de ses vacances au Portugal pour se maintenir en forme, de son côté Arsenal espère définitivement acquérir le joueur avant le début de sa préparation estivale qui doit se dérouler aux Etats-Unis. À noter que les pensionnaires de l’Emirates Stadium rencontrent les mêmes difficultés avec Jurriën Timber.

