Le Real Madrid sort les rames après le naufrage de Kylian Mbappé

Hier soir, Kylian Mbappé (26 ans) était attendu à l’occasion du choc face à l’Atlético de Madrid en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Dans la presse française, les retrouvailles du capitaine des Bleus avec Antoine Griezmann faisaient les gros titres. De l’autre côté des Pyrénées, c’est son duel à distance avec Julian Alvaréz, la recrue star des Colchoneros arrivée cet été en Espagne comme lui, qui faisait parler. Et lors de ce premier acte, l’ancien joueur de Manchester City s’est détaché du lot en inscrivant un superbe but. Mais cela n’a pas été suffisant pour son équipe, qui s’est inclinée 2 à 1 au Santiago-Bernabéu. De son côté, KM9 a vécu une soirée plus difficile.

Bien muselé par ses adversaires, le joueur de 26 ans a été fantomatique, n’ayant que très peu d’occasions à se mettre sous la dent. D’ailleurs, la Rédaction FM lui a attribué la note de 4 pour l’ensemble de son œuvre. En Espagne, on n’a pas été bluffé non plus par la sortie de l’ancien joueur du PSG, qui a été recruté pour briller lors de ces grands matches. AS a écrit à son sujet : «Kylian en version 1.0, celle de ses premiers mois à Madrid. Il a joué un rôle très limité dans le jeu et n’a inquiété Oblak qu’avec une frappe lointaine très molle au début de la seconde période. Le résumé de son match fut une action dans le temps additionnel dans laquelle il avait Vinicius en position de but ouverte et il n’a pas réussi à lui faire une passe correcte.»

Ancelotti le défend

Critiqué de toutes parts depuis hier soir, le Bondynois peut compter sur le soutien de la Casa Blanca, par la voix de Carlo Ancelotti. Hier soir, le Mister a reconnu que son joueur, tout comme Vinicius Jr, avait eu du mal. «Jouer contre la défense de l’Atlético n’est pas si facile. On a eu une bonne occasion entre eux deux, ils ont travaillé dur et se sont battus. Ils n’ont pas montré la qualité qu’ils ont, mais ils auront l’occasion de le faire (…) Cela aurait pu arriver dans les dernières minutes (l’occasion de but en fin de match des deux joueurs, ndlr), évidemment cela nous a donné plus de tranquillité. Nous sommes satisfaits de cette action. C’est un adversaire très difficile et nous avons le temps nécessaire pour bien nous préparer.»

Relancé sur la prestation sans saveur de Mbappé et sur son état de santé, Ancelotti a été clair : «il allait bien, il n’a pas eu de problème (…) C’est juste un problème de dent, qui ne lui permet pas de travailler depuis trois jours. Il n’est pas arrivé dans les meilleures conditions contre le Betis mais ce match va l’aider à retrouver le rythme.» Le Français, qui n’est pas en possession de tous ses moyens, va devoir faire mieux lors du match retour pour aider son équipe à continuer son bonhomme de chemin en Ligue des champions. Silencieux depuis hier soir, Kylian Mbappé, qui n’a pas encore posté de message comme il le fait après chaque rencontre, a une semaine pour tout changer.