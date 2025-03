MU a fait une erreur dans son mercato selon Ole Gunnar Solskjaer

Manchester United n’y arrive pas. Englué dans une crise sportive depuis des années, le club anglais pensait que Ruben Amorim insufflerait un vent de fraîcheur après l’ère Ten Hag. Au final, le Portugais semble s’être mis à dos son vestiaire. De l’extérieur, nombreux sont les amoureux de MU à assister à cette crise XXL. Et Ole Gunnar Solskjaer en fait partie.

La suite après cette publicité

D’ailleurs, le Norvégien, qui entraîne Besiktas, a dévoilé à The Athletic que Manchester United a fait une erreur dans son mercato. « Je les regarde quand je peux. C’est toujours un plaisir de voir que Bruno Fernandes et Harry (Maguire) se débrouillent bien. Et Scotty (McTominay) se débrouille bien à Naples. Je suis déçu qu’on l’ait laissé partir parce qu’il était important la saison dernière, quand il n’arrêtait pas de marquer des buts. Son cœur et sa connaissance de la culture étaient importants ».