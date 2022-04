Inter : Martin Satriano a de nombreux prétendants

Selon le Telegraph, l'OM devra batailler avec d’autres clubs européens pour Martin Satriano. Le buteur uruguayen de 21 ans est prêté depuis le mois de janvier à Brest par l’Inter Milan et ce jusqu’à la fin de la saison. En plus de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune attaquant, Naples, Dortmund, le Torino et l’Atlético Madrid sont aussi sur la piste du natif de Montevideo.

L’avant-centre brestois qui est sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2027 a disputé 11 matches avec le club breton depuis son arrivée en France et a inscrit quatre buts. Les Nerazzurri pourraient le prêter à nouveau la saison prochaine ou le transférer.