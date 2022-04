Mercato : l'OM en pole position pour la sensation Martin Satriano !

La suite après cette publicité

Parfois décrié, le prêt de joueur lors du mercato hivernal a parfois du bon. Martin Satriano (21 ans) ne dira pas le contraire, tant il fait des débuts tonitruants avec Brest depuis son arrivée en provenance de l'Inter Milan. Recruté 2,4 M€ par le club lombard à six mois de la fin de son contrat au Nacional Montevideo, l'attaquant uruguayen se fait les dents dans l'équipe primavera inscrivant 15 buts et délivrant 9 passes décisives en 34 matches lors de la saison 2020-21.

Buteur en amical en juillet dernier avec les pros de l'Inter face à Lugano, il est souvent comparé à Zlatan Ibrahimovic pour son jeu de tête, sa puissance et sa bonne technique. Mais malgré une apparition dès le mois d'août en Serie A avec l'Inter, Satriano ne joue que 4 bouts de matches pour un total de 33 minutes disputées.

L'OM est très chaud sur Satriano

Flairant la belle affaire, le Stade Brestois parvient à se faire prêter celui qui faisait partie des 60 nommés pour le titre du Golden Boy 2021 jusqu'à la fin de la saison. L'occasion pour celui qui idolâtre Luis Suarez de faire parler ses qualités de buteur. Pour sa première apparition, il claque un doublé face à Troyes et enchaîne les bonnes prestations au sein d'une équipe qui lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Des performances qui impressionnent pour un joueur si peu expérimenté et qui découvre la Ligue 1 et quasiment le monde professionnel à 21 ans.

S'il lui sera difficile de se faire une place à l'Inter malgré un prêt d'ores et déjà réussi, l'international U20 uruguayen, auteur de 4 buts en 9 matches de Ligue 1, pourrait rester en France l'été prochain. Pas en Bretagne où Brest ne dispose pas d'assez de moyens pour le recruter mais plus dans le sud de la France. Selon la Gazzetta Dello Sport, l'OM est en pole position pour le recruter cet été. À la recherche d'un buteur pour remplacer ou même épauler Arek Milik à la pointe de l'attaque phocéenne, Pablo Longoria serait très chaud à l'idée de recruter Satriano qui avait d'ailleurs prolongé son contrat avec l'Inter jusqu'en juin 2027 avant de filer dans le Finistère.

L'attaquant de l'Inter n'a pas encore dévoilé ses intentions pour la saison prochaine

La publication sportive italienne évalue même le prix de l'attaquant uruguayen. Selon la GdS, il faudra une somme entre 15 et 20 M€ pour arracher le joueur à l'Inter Milan. Un prix abordable pour le club phocéen, surtout en cas de qualification en Ligue des Champions. Le joueur, jeune et à la marge de progression importante, représente une belle opportunité pour l'OM sportivement à court et à moyen terme que financièrement à long terme en cas de plus-value sur la revente.

Nul doute que la possibilité d'évoluer dans l'ambiance bouillante de l'Orange Vélodrome devrait ravir Martin Satriano qui n'a pas encore dévoilé officiellement ses intentions pour la saison prochaine. Mais avec déjà une attaque bouchée à l'Inter et le probable retour de Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque nerazzurra, on imagine mal comment l'attaquant brestois pourrait se faire une place au soleil à Milan...