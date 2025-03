Mason Greenwood est mis sous pression avant le PSG, Liverpool est prêt à dégainer une offre pour Julian Alvarez

Mason Greenwood très attendu contre le PSG

Ce dimanche soir, c’est le Classique entre le PSG et l’OM et côté marseillais, il y a toujours une inconnue, elle s’appelle Mason Greenwood. L’attaquant anglais était remplaçant la semaine dernière contre le RC Lens, une décision forte qui n’a pas vraiment eu d’influence au moment de son entrée, vu sa performance. Cette fois-ci, Roberto De Zerbi devrait le mettre sur le terrain dès le début de la rencontre, mais l’OM s’attend à beaucoup mieux de la part de son meilleur buteur. Surtout qu’on aura un match dans le match avec Ousmane Dembélé, le meilleur buteur du championnat.

La suite après cette publicité

Liverpool à l’affût pour Julian Alvarez

L’avenir de Julian Alvarez risque de poser question beaucoup plus vite que prévu. Sport fait le point sur le futur de l’international argentin qui serait déjà dans le viseur de Liverpool. Les Reds pourraient sortir un chèque de 100M€ pour s’offrir les services de l’ancien attaquant de Manchester City. D’après le journaliste Sam Mcguire, les départs probables de Diogo Jota, Darwin Nuñez mais surtout Mohamed Salah ont poussé Liverpool à lancer les discussions. Une délégation de Liverpool aurait même déjà fait le déplacement à Madrid pour discuter avec l’entourage de Julian Alvarez. Affaire à suivre…

Kylian Mbappé étincelant

Kylian Mbappé a encore fait parler la poudre. L’attaquant français a inscrit un doublé face à Villarreal, deux buts qui ont permis au Real de s’imposer et de reprendre provisoirement la tête de la Liga. Madrid infatigable titre le journal Marca, même trois jours après une prolongation, des tirs au but et une rencontre étouffante, le Real a su trouver la solution face à Villarreal. Une fois de plus, les Madrilènes peuvent remercier Kylian Mbappé qui par deux fois a fait sauter le verrou du sous-marin jaune. D’ailleurs la presse européenne ne tarit pas d’éloges à l’égard du capitaine des Bleus. Mbappé donne des ailes titre L’Equipe, les journaux portugais et italiens aussi louent l’efficacité et le leadership de Kylian Mbappé qui enchaîne les belles performances ces dernières semaines. Ce dimanche, Marca illustre même le niveau de Mbappé lorsque Vinicius Jr n’est pas là, cela fait 10 buts sur 20 inscrits quand le Brésilien est absent. Des chiffres qui posent question sur le duo de stars du Real.