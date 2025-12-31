CAN 2025 : la Côte d’Ivoire renverse le Gabon et arrache la première place, le Cameroun assure face au Mozambique !

Ce mercredi soir, suite et fin des phases de poules de la CAN avec les deux dernières affiches. Et dans ce multi de 20h, il y avait de l’enjeu puisque trois équipes se battaient pour avoir la première place. Et forcément, cette place était déterminante pour la phase finale et pour être dans la meilleure partie de tableau. Cela devait logiquement se jouer entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire. Mais il ne fallait pas oublier le Mozambique, qui a surpris son monde lors de la première journée.

Sur le papier, les Éléphants de Côte d’Ivoire devaient dérouler face à une équipe gabonaise déjà éliminée et sans Aubameyang, de retour à l’OM. Mais pourtant, dans ce match, le Gabon faisait mal à la Côte d’Ivoire et plantait deux buts très rapidement. Guelor Kanga et Denis Bouanga donnaient l’avantage aux Panthères. Conséquence au classement, la Côte d’Ivoire passait deuxième et se retrouvait donc dans la partie de tableau du Maroc, de l’Algérie, de la RDC et du Nigéria.

La Côte d’Ivoire fait une remontada

Menée au score, la formation d’Emerse Faé regardait forcément du côté du Cameroun et de son affiche face au Mozambique. Autre coup du sort, après 23 minutes de jeu, le Mozambique menait au score grâce à un but de Geny Catamo. Conséquence au classement, le Mozambique prenait la tête du groupe, envoyant le Cameroun et la Côte d’Ivoire dans l’autre partie de tableau. Mais cela n’a pas duré puisque le Cameroun a inscrit deux buts pour repasser devant et assurer la première place.

Nene marquait contre son camp avant que Kofane ne donne l’avantage à son équipe au retour des vestiaires. Avec ce succès, les Lions Indomptables prenaient la première place du groupe, mais il fallait faire attention à la Côte d’Ivoire qui revenait dans la partie en fin de rencontre grâce à des buts de Krasso et Guessand. Et dans un scénario incroyable, Bazoumana Toure donnait la victoire à son équipe dans les dernières secondes. La Côte d’Ivoire reprend la première place in extremis et affrontera le Burkina Faso alors que le Cameroun jouera donc l’Afrique du Sud.