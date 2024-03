Xavi ne veut plus être le "bouffon" de la Ligue des champions

Le FC Barcelone signe enfin son retour en 1/4 de finale de la Ligue des champions après quatre ans d’absence. Après une double confrontation serrée face au Napoli, le Barça de Xavi est parvenu à se défaire des champions d’Italie (3-1) pour passer au nouveau tour. Ces dernières années, les saisons ont été compliquées en Europe, notamment sous le mandat de Xavi. Cette qualification apparaît donc comme une revanche pour lui, notamment au vu du traitement des journalistes avec son équipe.

« Il y a eu beaucoup de critiques injustes. On a dit que nous étions le bouffon de la Ligue des champions… jouer avec cette pression… des journalistes qui représentent et sont le Barça. Et maintenant, que fait-on avec le bouffon de la Ligue des champions ? Que fait-on ? Je suis heureux, heureux… C’est l’un des meilleurs moments en tant qu’entraîneur. Nous attendons le tirage au sort » a-t-il évoqué en conférence de presse de fin de match.