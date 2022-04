Le FC Barcelone connaît le prix à payer pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Plus la fin de la saison approche et plus la rumeur enfle en Catalogne. Robert Lewandowski se rapprocherait du FC Barcelone. La semaine dernière, la presse locale affirmait même que le buteur polonais avait déjà fait de l'écurie blaugrana sa priorité pour la saison prochaine. Il s'agirait là d'un véritable coup de tonnerre, tant l'attaquant est identifié au Bayern Munich depuis 8 ans maintenant.

On pouvait voir en cette rumeur une tentative de déstabilisation de Pini Zahavi, l'agent du joueur, sur la direction bavaroise. Les deux parties sont en négociation depuis un long moment déjà pour prolonger Lewandowski, lui qui est sous contrat jusqu'en 2023. Pour la faire simple, soit il prolonge, soit il s'en va cet été puisque le rekordmeister ne souhaite pas le voir partir libre dans un an et revivre un coup à la Alaba.

Le Bayern lâchera Lewandowski pour minimum 65 M€

Il y a visiblement un point d'achoppement car ce dossier pourtant urgent ne progresse pas. Ainsi, l'impresario israélien propose les services de son client aux plus grands clubs d'Europe, comme le PSG qui s'apprête à perdre au moins Kylian Mbappé à la fin de cet exercice. Mais c'est bien vers le FC Barcelone que se tourne l'international polonais (129 sélections, 75 buts) de 33 ans. D'après Sport, il aurait carrément dit oui à Joan Laporta et son équipe.

Cela tombe bien, Xavi cherche un finisseur. Le quotidien catalan va plus loin, affirmant que le Barça doit trouver 65 M€ pour convaincre le Bayern Munich de lâcher son joueur. Une somme importante mais les Culés ont quelques atouts dans leur manche, comme celui d'inclure Sergiño Dest dans la transaction afin de faire baisser la note. Le latéral droit de 21 ans est une cible de longue date des Bavarois. Cela sera-t-il suffisant ?