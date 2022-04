Le clan Lewandowski utilise le PSG et le Barça pour faire pression sur le Bayern Munich

Lorsque la saison 2021-2022 baissera le rideau, les amateurs de ballon rond vous pouvoir se régaler avec le mercato estival. Un marché des transferts qui sera très mouvementé pour les numéros 9 puisque Kylian Mbappé arrive en fin de contrat, alors qu'Erling Haaland et Robert Lewandowski ont aussi un avenir très incertain. Le cyborg norvégien est notamment suivi par le Real Madrid et Manchester City, tandis que l'avant-centre polonais, dont le contrat expire en juin 2023, pourrait partir cet été afin de ramener quelques liquidités aux Bavarois. Mais une prolongation n'est pas non plus à écarter pour le joueur de 33 ans, et son entourage a décidé de prendre les choses en main.

La suite après cette publicité

D'après les dernières informations de Sport Bild, et confirmées par Mundo Deportivo dans son édition du jour, le représentant du Polonais Pini Zahavi a décidé de passer à l'action pour faire bouger les choses. Les deux médias expliquent tout simplement que l'agent a proposé son client au FC Barcelone, intéressé depuis longtemps, et surtout au Paris Saint-Germain qui va normalement devoir remplacer Kylian Mbappé dans quelques mois. Et si un départ est d'actualité, ce n'est pas forcément pour cette raison que Zahavi a discuté avec les deux clubs mentionnés.

Pini Zahavi très actif

Sport Bild et MD ajoutent en effet que ce dernier utilise tout simplement Blaugranas et Parisiens pour faire pression sur le Bayern Munich, car le sujet de la prolongation traîne beaucoup trop. Il y a peu, le président des champions d'Allemagne Herbert Hainer était d'ailleurs resté évasif à ce sujet : « Robert Lewandowski sait que nous l'apprécions tous ici au FC Bayern. Moi aussi, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon estime pour lui. Nous abordons les discussions de manière détendue. Il y a encore suffisamment de temps, et nos joueurs le savent. Notre direction sportive est en échange permanent avec nos joueurs et mène les négociations contractuelles aux moments appropriés. »

Pourtant, depuis plusieurs mois maintenant, la prolongation de Robert Lewandowski n'avance pas et son clan a décidé d'agir pour bousculer le Bayern Munich et ses dirigeants. Reste désormais à savoir si la direction bavaroise va enfin passer, vraiment, à l'action pour tenter de garder son serial buteur qui affiche des statistiques incroyables en 2021-2022 avec 45 buts et 4 caviars en 37 matches toutes compétitions confondues.