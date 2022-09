Mercato : le top 10 des plus gros transferts de l'été

La suite après cette publicité

L'heure est au bilan. Depuis le 1er septembre, 23 heures, le mercato estival 2022 a fermé ses portes dans la majorité des pays, même s'il continue de battre son plein à certains endroits. Comme souvent, le marché des transferts a réservé son lot de surprises et de gros transferts, notamment sur le Vieux Continent et dans les cinq plus grands championnats européens. Focus sur les 10 plus gros transferts de l'été, qui, additionnés, donnent la modique somme de 778,8 millions d'euros (hors bonus).

Manchester United détient la palme dans ce classement estival. Les Red Devils ont déboursé 95 M€ (+5 M€ de bonus) pour convaincre l'Ajax Amsterdam de lâcher leur talentueux attaquant brésilien Antony (22 ans). Le natif de São Paulo, recruté en 2020 par les Lanciers pour 15,75 M€, a permis à l'Ajax de réaliser une jolie plus-value dans ce transfert qui devient au passage le plus cher de l'histoire de l'Eredivisie. Difficile de ne pas quitter la surpuissante Premier League. Wesley Fofana (21 ans), vendu 80,5 M€ par Leicester à Chelsea, occupe la deuxième place de ce classement. Une superbe progression pour le défenseur français formé à l'AS Saint-Étienne.

Deux Français sur le podium

Décidément, les Français ont la cote. Acheté 80 M€ (avec des bonus pouvant faire grimper l'opération à 100 M€) à l'AS Monaco, Aurélien Tchouameni (22 ans) complète le podium et confirme un peu plus qu'il incarne bel et bien l'avenir des Bleus au milieu de terrain. Derrière l'ancien Bordelais vient ensuite Darwin Núñez (23 ans), le buteur uruguayen recruté par Liverpool à Benfica en échange d'un chèque de 75 M€. Un investissement colossal destiné à faire oublier Sadio Mané, qui a filé au Bayern. Le top 5 s'achève avec Casemiro (30 ans), pour qui Manchester United, encore, a fait des folies (70 M€ versés au Real Madrid).

Visiblement frustré d'avoir été recalé sur de multiples pistes cet été, Newcastle n'a pas hésité à lâcher 70 M€ pour Alexander Isak (22 ans). Un choix considéré comme une folie ou un panic-buy pour certains. Le Suédois, désormais ex-buteur de la Real Sociedad, aura à cœur de prouver que les Magpies ont fait le bon choix. Autre gros transfert, celui de Matthijs de Ligt (23 ans) de la Juventus au Bayern Munich (67 M€). L'occasion pour le Néerlandais de rappeler pourquoi la Vecchia Signora avait investi 85,5 M€ sur lui en 2019.

La Premier League, reine du mercato

Une fois n'est pas coutume, les trois derniers mouvements les plus couteux sur le marché concernent les Anglais. Chelsea, qui avait la folie dépensière sous la houlette de son nouveau propriétaire Todd Boehly, a renforcé son couloir gauche avec Marc Cucurella (24 ans), vendu 65,3 M€ après une seule bonne saison en Premier League avec Brighton. Erling Haaland (22 ans), nouvelle superstar de Manchester City, n'a lui rapporté "que" 60 M€ au Borussia Dortmund en raison de sa clause libératoire payée par les Cityzens. Au regard de ses débuts tonitruants en Angleterre (9 buts en 5 matchs), c'est peu cher payé.

On retrouve deux transferts pour refermer ce classement. À égalité se trouvent ainsi Richarlison (25 ans), pour qui Tottenham a mis 58 M€ sur la table pour l'arracher des griffes d'Everton, et Raphinha (25 ans), acheté la même somme par le FC Barcelone à Leeds. Lucas Paqueta (25 ans), vendu par l'OL à West Ham pour 61,630 M€ dont 18,680 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur, ne peut figurer dans ce top 10. La moyenne d'âge de ce classement ne dépasse pas les 23,5 ans, preuve que les clubs sont globalement plus enclins à dépenser sur des joueurs d'avenir. La Premier League confirme elle sa domination dans les chiffres (8 acheteurs anglais sur 11, 573,8 M€ dépensés).

Le top 10 des transferts les plus chers de l'été