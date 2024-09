Corée du Nord : de la Juventus à l’oubli, l’étonnante histoire de Kwang-song Han

La Corée du Nord et le football, une histoire assez particulière. Malgré son statut d’état replié sur lui-même, le pays désormais dirigé par Kim-Jong Un dispose de quelques références. Quart de finaliste de la Coupe du monde 1966 en ayant battu l’Italie (1-0) et tenu tête au Portugal d’Eusébio en menant 3-0 au bout de 25 minutes de jeu, la Corée du Nord a aussi terminé à la quatrième place de la Coupe d’Asie 1980 et s’est qualifiée pour la Coupe du monde en 2010. Une compétition moins reluisante puisque le Portugal avait humilié 7-0 les Nord-Coréens. Ces derniers avaient néanmoins résisté contre le Brésil avec une courte défaite 2-1. Sans être un pays référence du football, la Corée du Nord a su se distinguer et sortir quelques joueurs intéressants sur la scène asiatique. Kwang-song Han a lui eu sa chance en Europe.

Rejoignant l’Italie en 2015 dans un plan de développement mis en place par le gouvernement nord-coréen. Recruté en mars 2017 par Cagliari avec qui il fera ses débuts en Serie A le 2 avril 2017 contre Palerme (3-1), il deviendra le premier nord-coréen à évoluer en Serie A. Mieux, la semaine suivante contre le Torino (2-3), il réussira même à inscrire un but et l’histoire semblait en marche. Prêté la saison suivante en Serie B du côté de Perugia, il réalisera une belle saison avec 7 buts et 3 offrandes en 17 matches. Il sera rappelé dès l’hiver par Cagliari, mais son temps de jeu sera réduit (7 matches, 0 but et 1 offrande). La saison 2018/2019 sera plus compliquée pour lui avec un début de saison perturbé par une grosse blessure au genou. Il terminera l’exercice avec 4 buts et 2 passes décisives en 20 matches avec un nouveau prêt en Serie B à Perugia. Alors âgé de 21 ans, il sera d’ailleurs recruté par la Juventus pour aider la réserve en Serie C (20 matches, 1 but et 2 passes décisives) et possiblement rejoindre l’équipe première. Il sera convoqué deux fois avec l’équipe A dont une dernière fois le 26 octobre 2019 contre Lecce, depuis, Kwang-song Han est sorti des radars.

30 mois sans la moindre nouvelle

Vendu au club qatari d’Al-Duhail pour 7 millions d’euros, Kwang-song Han va retrouver ses marques et du temps de jeu (12 matches, 3 buts et 1 offrande) en participant activement au titre de champion du Qatar de son équipe. C’est là que la géopolitique a pris le dessus sur la carrière de Kwang-song Han comme très souvent. Déjà en 2019, un incident avait eu lieu quand il jouait pour Perugia. La RAI voulait interviewer le joueur, mais seul le président Massimiliano Santopadre était apparu. «Il a reçu un appel d’une personne proche d’un ministère dans son pays et a tout bloqué. Négocier avec la Corée du Nord était impossible, car ils ne veulent parler qu’avec le joueur. La situation avec son gouvernement est très rigide et il a été interdit d’apparaître à la télévision. S’il n’obéit pas, ils le rapatrieront. Han a peur», avait-il annoncé suite à cela. Deux ans plus tard en mars 2021, sa carrière va prendre à nouveau un tournant pour des raisons politiques.

Alors que les sanctions internationales contre la Corée du Nord se durcissent, son contrat est résilié et il doit quitter le pays. Il voudra retourner en Italie vers Rome, mais la pandémie de Covid-19 était toujours présente et la Corée du Nord avait fermé ses frontières. Pendant 30 mois entre janvier 2021 et juillet 2023, Kwang-song Han restera dans l’ambassade de son pays en Italie. «Je sais que sa direction l’a ramené en Italie. Je pense qu’il est toujours là, mais il ne peut pas jouer davantage au football… C’était très malchanceux pour lui de ne pas continuer à jouer et à s’améliorer», évoquera d’ailleurs à son sujet Jorn Andersen ancien sélectionneur de la Corée du Nord à CNN Sport alors qu’aucune nouvelle du joueur sera donnée durant cette période. Deux de ses amis le rencontreront en Italie à l’été 2022 et le trouveront alors affecté. «Physiquement, ça allait, mais il m’avait fait beaucoup de peine. Ça a été un choc, car il est passé du rêve au cauchemar, des pelouses à un lieu dont il ne pouvait quasiment pas sortir. Mais qui s’est alors soucié de son cas ? Je me dis qu’il a fini par retrouver sa famille, au moins» confiera d’ailleurs l’un de ses amis à L’Équipe.

Depuis, Kwang-song Han sait que sa carrière ne pourra pas atteindre les sommets qu’il aurait pu viser. Revenu au pays à l’été 2023, il est sous contrat avec le 4.25 SC, le club du 25 avril. Une équipe qui appartient au ministère de la Défense nationale et dont le nom fait référence à la date de la fondation de l’Armée Populaire de Corée. Une équipe qui a remporté le championnat national à 18 reprises et dont les joueurs font partie de l’armée. S’il est difficile d’avoir des informations fiables sur ses performances en club, on dispose néanmoins de nouvelles sur ce qu’il réalise avec la sélection nord-coréenne. Lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026, il a fait son retour en sélection après une pause de quatre ans entre novembre 2019 et novembre 2023. Il aura su tirer son épingle du jeu avec notamment un but contre la Birmanie (6-1) et aura permis à son équipe d’accrocher la 2e place du groupe derrière le Japon et devant la Syrie. Placée désormais dans le groupe A des éliminatoires de la zone Asie avec l’Iran, le Qatar, l’Ouzbékistan, les Émirats arabes unis et le Kirghizistan, la Corée du Nord aura fort à faire pour espérer revivre une Coupe du monde. Pour Kwang-song Han, en revanche, ce sera l’occasion de briller alors que sa carrière a été fauchée par la situation politique de son pays…