OM : comment faire sans Boubacar Kamara ?

Ce mercredi, fort de sa belle victoire contre Angers ce week-end, l'Olympique de Marseille se déplace, pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, du côté de Nice. Ce sera l'un des matches les plus importants de la saison puisque les Phocéens le crient haut et fort : ils veulent ramener cette coupe à la maison.

Pour autant, Jorge Sampaoli devra faire sans un de ses éléments indéboulonnables : Boubacar Kamara. Celui qui a fêté très joyeusement la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations est suspendu après avoir récolté trois cartons jaunes sur les dix derniers matches de son équipe dans les compétitions nationales.

Pas de joueur avec son profil

Il va donc falloir trouver une solution puisqu'il est probablement le seul à pouvoir évoluer au milieu de terrain et à glisser entre les centraux pour jouer le rôle de troisième défenseur central, si on excepte Leonardo Balerdi, pas franchement très à l'aise dans l'entrejeu, même s'il n'y a été qu'une seule fois.

Pape Gueye étant retenu au Sénégal pour les festivités, la seule alternative (poste pour poste) qu'il existe se nomme Valentin Rongier. Mais une nouvelle fois, l'ex-Canari est-il capable d'effectuer ce rôle, lui qui a déjà dû digérer celui d'hybride (milieu de terrain-latéral droit) ? Pas impossible, mais peu probable.

Préparer l'après-Kamara

Par conséquent, il faudra probablement à El Pelado revoir son système de jeu. Son habituel 4-1-4-1 semble inadéquat tant les joueurs à disposition - et notamment la sentinelle - ne peuvent évoluer ainsi. Avec l'apport de Kolasinac, il pourrait ainsi se résoudre à passer en sorte de 3-5-2 avec le Bosnien et Pol Lirola sur les flancs. Le milieu de terrain serait ainsi occupé par Gerson, Guendouzi et Payet et les offensives menées par Bakambu ou Ünder et Milik.

Le losange, aperçu ce vendredi contre Reims, était une réussite. Mais connaissant la valeur niçoise dans les contres, il serait presque suicidaire de réitérer l'expérience. Enfin, une sorte de 4-2-3-1 pourrait avoir les faveurs du coach marseillais puisqu'Ünder retrouverait une position d'ailier, peut-être plus naturelle pour lui, mais obligerait Gerson et Guendouzi à avoir un énorme abattage au milieu de terrain.

Cette absence de Kamara pose donc des questions, pas seulement pour le match de demain, mais aussi pour l'avenir puisqu'il devrait, sauf retournement de situation totalement inattendu, quitter libre l'OM en fin de saison. El Pelado va devoir montrer, dès ce mercredi, qu'il a déjà une idée de l'après-Kamara.