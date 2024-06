Mario Götze révèle les deux visages de Pep Guardiola

Sa réputation n’est plus à faire. Depuis plus d’une décennie maintenant, Pep Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Que cela soit au FC Barcelone, au Bayern Munich ou encore à Manchester City, le technicien catalan a (presque) tout remporté partout où il est passé et ses méthodes plaisaient souvent à ses joueurs. Pour autant, l’ancien milieu défensif ne s’est pas fait que des amis dans ce milieu où son exigence a parfois fait grincer des dents.

C’est le cas de Mario Götze. Peu aidé par les blessures durant son passage en Bavière, le milieu allemand de 32 ans n’a pas forcément été dans les plans de Guardiola. Un tacticien aux deux facettes bien différentes selon les jours, d’après le héros de la Mannschaft en finale de la Coupe du monde 2014 qui s’est exprimé au Zeit : «sa tension était énorme. Son comportement était très différent selon que nous étions sur le point de jouer un match de Bundesliga ou de Ligue des champions. C’était deux personnes différentes».