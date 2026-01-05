Jocelin Ta Bi va signer au Celtic !

À 20 ans, Jocelin Ta Bi s’est déjà forgé une solide réputation en Israël du côté de l’Hapoel Petah Tikva où il évolue depuis 18 mois. Grand artisan de la remontée du club en première division l’an passé (5 buts et 3 passes décisives en 27 apparitions), l’ailier droit ivoirien prêté par le Maccabi Netanya, est passé sans problème de la D2 à la D1 dans le cadre d’un nouveau prêt. Membre incontournable du onze de la formation israélienne avec 2 buts et 2 passes décisives en 12 apparitions, Jocelin Ta Bi a impressionné par sa qualité de dribble, sa vivacité et la qualité de son pied gauche.

Autant de qualités qui ont séduit de nombreux clubs européens tels que le Stade de Reims, Charleroi, Trabzonspor et le Celtic. Mais au final, c’est le Celtic Glasgow qui est sur le point de rafler la mise pour 3 M€. Des membres du staff médical du club écossais se sont même rendus en Israël pour procéder à la visite médicale. Si tout se passe bien, Jocelin Ta Bi, qui a donné sa préférence au club de Glasgow, devrait s’engager pour 4 ans et demi avec l’actuel deuxième de Scottish Premier League.