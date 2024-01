Accord quasiment trouvé entre Austin FC et Mikkel Desler

Alors que le mercato hivernal bat son plein, Toulouse, seizième et en grande souffrance en Ligue 1, va perdre son arrière droit, Mikkel Desler, la saison prochaine. Selon nos dernières informations, le Danois de 28 ans est sur le point de rejoindre la MLS et plus précisément Austin FC, qui a terminé 12e de la conférence Ouest.

La suite après cette publicité

En effet, le latéral droit danois et le club texan sont quasiment tombés d’accord pour le natif d’Assens. Depuis le début de la saison, le droitier d’1m84 a participé à 19 rencontres toutes compétitions confondues, pour une petite passe décisive. Il va désormais s’offrir un nouveau challenge outre-Atlantique et rejoindre un championnat où évolue un certain Lionel Messi…